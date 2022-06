“Isla de la celebridad”, Eduardo Tavasi se vio obligado a retirarse entre lágrimas: “Soñé con la final”

A un paso de la final,

Isla de las celebridades

pierde a uno de sus más grandes héroes,

eduardo tavasi

Se vio obligado a retirarse debido a una grave lesión en la rodilla. “Regresaba a la playa cuando choqué contra una rama y apenas salí del agua sentí algo más.

rodilla

Ya no me permite doblegarlo, fue el dolor más grande de mi vida – los comentarios de un marginado, más bien la amargura de lo sucedido y de no poder completar la experiencia en Honduras

Unos días después del último episodio.

.

“Reportaron el resultado de mi resonancia magnética hace apenas unos minutos y comencé a llorar, porque

soñé con el final

Y hubiera llegado hasta el final incluso con una sola pierna, pero desafortunadamente no podemos”.

Agrega antes de permitirse un emotivo saludo con las personas más cercanas que conoció mientras se aventuraba en el

Playa Balaba

.

“Quería llegar al final con Edoardo. Eso es lo que soñamos desde hace mucho tiempo y es una pena”, añade.

Nicolás Vaporidis

en lagrimas. Pasión también por

carmen de petro

especialmente

mercedes bisagra

El hermano de Guendalina prometió profundizar sus conocimientos en Italia para descubrir si sería amor verdadero.