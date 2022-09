Gianni Sperti y Paola Paralli, Ruptura matrimonial: finalmente la causa destructiva

Gianni Sperti regresará pronto a la pantalla chica como columnista de hombres y mujeres, programa vespertino conducido por la imprescindible Maria de Filippi. Seguramente comentará la dinámica de conocimiento de los participantes, ya que nadie escapará a su lupa.

En estos días habla de un beso que le dieron biagio danieli Durante una noche en la discoteca. De hecho, los dos tienen una hermosa amistad y de ahí que la ex de Givino esté felizmente comprometida con una mujer que ya es conocida por el público italiano porque fue mencionada en el momento del reality show. Todo el mundo sabe que lleva años casado con Paola ParalliY el Sin embargo, no dijo el motivo de su despedida.. Aquí está finalmente la verdad que informó durante una entrevista. Novela 2000.

Gianni Sperti hizo su debut en la pantalla chica como bailarín. Luego en un momento dio un giro en su carrera, por lo que hace años asumió el rol de columnista. UED. En cuanto a su vida privada, estuvo casado con Baral desde 1999 hasta 2002. Como un rayo caído del cielo llegó la noticia de la separación. Muchos comenzaron a preguntarse por qué la despedida.

Baral siempre ha discutido al respecto de una manera no muy agradable, a diferencia de su exmarido, que guarda un grato recuerdo de ella. en un programa monstruos De francesca vagnani Expresó sus pensamientos sobre la homosexualidad: “Entonces, odio los chismes de todos modos. No sigo los rumores sobre mi exmarido Gianni Spierti. No sé lo que dicen sobre él”.. Luego agregó: “Si uno no tuviera el coraje de ser ellos mismos, la cadena se rompería. ¿Si me refiero a traiciones? ¡No, me refiero a todo!” La respuesta del interesado fue inevitable..

“Todo lo que me queda son recuerdos positivos.“

Durante la entrevista, Gianni no pudo evitar comentar lo dicho por su exesposa: “No tengo mucho que añadir a lo dicho en otras ocasiones. Cada uno de nosotros recuerda lo que quiere recordartodo el mundo es libre de tener recuerdos positivos o negativos… Solo me quedan recuerdos positivos, cuando pienso en ello”.

Pero ¿por qué se separaron? Se dice que ella no quiere un hijo por trabajar en el trabajo. Estaba dispuesto a experimentar las alegrías de la paternidad..

el edificio de gianni Para cambiar su enfoque de la vida.: “Creo que hay que vivir un tiempo tratando de sacar lo mejor, convirtiendo lo negativo en positivo. La cuarentena me ha hecho entender lo inútil, a veces, que es correr como un loco, porque en cualquier momento el mundo se bloquea”.

Su nueva forma de ver el mundo Se basó principalmente en elegir convertirse al budismo.. También es partidario de la lucha contra el abandono de perros y se ha presentado como un testamento de la campaña. beso de perro