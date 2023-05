«Brócoli a 38 euros el kilo. Milán está en oscura decadencia, solo pagas por la foto »

En agosto del año pasado, criticó los “estándares de alquiler insostenibles” de la ciudad. El tema ha sido planteado en los últimos días por los estudiantes que protestan en tiendas de campaña frente a las universidades. Ahora la conversación continúa. En las redes sociales, mencioné dos episodios que probé yo mismo. Estaba en Porta Venezia, y me detuve en una especie de mesa fría/gastronomía. No es una estrella, ojo. Tenemos 2 scones, 2 flores de calabacín rellenas, 2 nabos, 2 mozzarella empanizados y un sofchino. En total, en efecto, 43 euros».

No es un caso aislado. “En el mismo barrio hay otras pizzerías o restaurantes que parecen ‘disponibles’, pero cobran 26€ la pizza, 12€ el postre y 4€ solo la entrada. Ocurre algo similar a lo que sucede con los hogares. Suelen ser feos, demasiado grandes y demasiado pequeños, pero en Milán puedes conseguir precios elevados. La demanda es constante y los estándares se están adaptando o distorsionando muy rápidamente”.

Hay que tener en cuenta que el coste de la vida afecta no solo a los clientes, sino también a los responsables del local. Por ejemplo, en relación con el arrendamiento de espacios comerciales.

“Veo sobre todo una dinámica especulativa. Está claro que el restaurador debe ganar dinero, pero vender el llamado “arroz de garbanzos” con calabacín a 38 euros el kilo, en un contexto no de lujo, me parece excesivo. Hay una relación problemática entre imagen y realidad, una oscura decadencia, que repercute en la vida y la salud mental de las personas”.