“Acabo de recibir el desalojo”: la súplica desesperada de Elisabetta Canales

Elisabetta Canales Enviaron un mensaje muy doloroso a través de un video social. Y eso es lo que quería anunciar un caso muy, muy grande doloroso Lo cual es muy preocupante y para él. pide ayuda.

La perrera de Milán recibió el desalojo, están al nivel del casco y la corista lamentó mucho que se trate de una actividad particularmente vanguardista… Además, ahora uno se pregunta adónde irán los perros alojados y qué será de ellos. Para ellos se espera – entonces – tiempo muy dificil, pero probablemente sepas cómo ayudarlos. Mientras tanto, empieza Instagram Su sentido encanto “en dulce compañía”…

“Hola amigos, he estado aquí desde alivio de mascotasEsta es la perrera en San Giuliano, cerca de Milán, porque acaba de recibir un paquete.” Estas son las primeras palabras de la mujer que luego continúa diciendo “Es una perrera que ayuda a los animales a recuperar sus fuerzas”. Pies como un amigo protección de empuje aparecer con ella en video quien en poco tiempo se convirtió Ampliamente Me gusta, después de todo, todo lo que publicas. Como prueba de lo mucho que es hoy, a pesar de haber vivido muchos años en América, sigue siendo muy popularincluso en su país de origen que siempre tiene en su corazón y en su lugar verdadera estrella No solo en el vasto mundo del entretenimiento sino también en el campo deportivo.

Continuó diciendo que el ujier llegó en la mañana con los Carabinieri para sacar la perrera con el resultado del pozo. 40 perros que podría encontrarse en medio del camino. Esto la hace sufrir mucho. que les pasara a ellos? ¿En qué condiciones podrán entonces vivir? En este punto pregunta quién está escuchando y tiene la posibilidad Construye uno o más Para avanzar lo antes posible para dar un hermoso presente y un futuro pacífico a los adorables amigos peludos que tienen ahora más que nunca necesidad desesperada de amor Y que quienes los rodean sientan el calor de una familia o en todo caso de alguien que los quiere mucho.