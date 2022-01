Gianluca Costantino nuovo concorrente del GF Vip?/ ​​​​Chi è: modelo y entrenador personal

gianluca costantino è pronto a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Frateello Vip. L’annuncio è giunto in queste ore dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale, su Instagram, si è detta certa dell’indiscrezione: “Nuevo ingreso oficial al Grande Frateello – ha escrito –! Tra venerdì prossimo e lunedì! ¡Tra l’altro, uno dei migliori amici di Basciano!”. Non ci sarebbero dubbi, dunque, sull’identità di quella che sarà la prossima new entry nel reality show di Canale 5, peraltro “pronosticata” da valeria marina nei giorni scorsi durante un diálogo con Nathaly Caldonazzo (“Mancano ancora due mesi alla finale, il gioco è appena iniziato… Sento che ci saranno sorprese, anche nuovi concorrenti”).

In base alle informazioni di Marzano, Costantino dovrebbe diventare un nuovo concorrente del GF Vip fra venerdì 28 e lunedì 31 gennaio, di fatto a un mes y medio de distancia dalla conclusione del reality. In molti, tuttavia, si stanno domandando chi sia il ragazzo e se sia effettivamente un “vip”. Spulciando sui suoi profili social, si evince come il giovane sia un modello e un personal trainer con alcune esperienze nel settore della moda, con annesso volto (e fisico) prestato alla campagna di intimo griffato DSquared2. Come se non bastasse, lui stesso sul web si definisce consulente finanziario.

GIANLUCA COSTANTINO NUOVO CONCORRENTE DEL GF VIP? ECCO CHI È

do Instagram, Gianluca Costantino conta 20mila seguidor e pubblica frasi motivazionali che suscitano riflessioni profonde. Un espio? Ecolo: “L’80% dei risultati si ottiene mediante il 20% delle nostre azioni. Pertanto, occorre fissare un obiettivo e individual le attività che portano al raggiungimento di tale scopo. Infine, è opportuno evitare di perdere tempo in attività superflue o poco utili, tenendo semper presente questo concetto”. Alessandro Basciano, la sorella: “Lascia stare Sophie”/ “Jessica più giusta” READ En 2022, los sueños de estos cuatro signos del zodíaco se hacen realidad Fisico statuario, occhi e capelli castani, Costantino, se entrerà davvero al Grande Frateello Vip, potrà far girare la testa alle donne della Casa, che a più riprese hanno chiesto a gran voce l’ingresso di un “bono”. Inoltre, essendo amico di Alejandro Basciano, potrà stargli vicino ed eventualmente supportarlo nelle sue traversie amorose con Sophie Codegoni.

