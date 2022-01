La Sposa, el cuento de hadas con Serena Rossi suscita noviazgo y provoca airadas polémicas. Spirlì: “Fa ca *are”, Ciambetti: “Falso histórico”

a la noviaLa nueva serie de televisión serena rusa, una pequeña obra maestra mediática que funcionó: conquistando audiencias apasionantes (también transmisiones en vivo) y al mismo tiempo Estimuló una serie de controversias en los frentes político y geográfico. Porque no han visto en mucho tiempo. An Obedient Little Promise: The Rai1 Novel, que salió el domingo pasado 6 millones de espectadores y una cuota de más del 26%, en Italia a fines de la década de 1960, en medio de grandes cambios en las costumbres y la política, las luchas de los trabajadores agrícolas en el campo y el papel de la mujer atrapada entre la emancipación y la igualdad de género y una práctica que todavía estaba muy extendida en ese momento. matrimonios “A mujeres jóvenes del sur se les dieron novias a hombres del norte, en su mayoría agricultores”, decía el dossier de prensa de la serie que produjo. Endemol Shine Italy para la fantasía de cada rayo. La heroína es María (Serena Rossi, de hecho), “una joven calabresa que, para salvar a su familia de la pobreza, decide aceptar el matrimonio por poder deseado por el granjero de morsas Vittorio Bassi (Maurizio Donadoni). La familia de María está muy endeudada a Ze Michele y su esposa Carmela que arreglaron el matrimonio, y la aceptación es la única solución para pagar las deudas”. La chispa de la polémica estalló por el inédito eje Véneto-Calabria Eso envenenó el clima a pocas horas de la emisión del segundo episodio el domingo 23 de enero.

muy duro stroncatora de sperlo

“#Facify. ¡Hablan un idioma extraño que no corresponde a ninguno de los idiomas calabreses!” Me puse pesado como un club Nino Spurl, el presidente en funciones de la región de Calabria, a quien no le gustó la novela de Rai1 y lo dejó claro con una publicación mordaz en Facebook en la que se pueden leer frases como “¡Siguen produciendo ficción que nos trata como orangutanes!”. Y hashtags como #acalciinculofuoridallaCalabria. Pero además de provocaciones provocativas y eslóganes conmovedores, Sperlo trató de argumentar en su oposición: “Los matrimonios por poderes se llevaron a cabo en el límite, para tierras lejanas: las Américas, Australia, Bélgica … – y no para las regiones del norte. Tal vez, algunas de nuestras mujeres partieron hacia el Piamonte, o el Valle de Aosta y Liguria. , donde ya se han asentado los grupos calabreses,Ciertamente no Veneto, que era una región más deprimida que Calabria.palabras que desataron más polémica en las polémicas, a las que el político de la Lega respondió con una segunda aclaración, reviviendo su pasado como guionista: “He escrito temas de ficción para RaiUno: siempre he seguido la regla de oro, es decir, Cuando la vida real me inspiró, respetuosamente me quedé con ella.. La cinematografía es una forma literaria contemporánea: a través de ella nos entregamos al futuro y no nos equivocamos. Podemos crear un pasado falso para nuestros herederos. Por esta razón, apegados al pasado reciente de Calabria, los autores tuvieron que al menos documentarse mejor y transmitir la verdad verdadera”.

Incluso Veneto vs Illusion TI RAI1

Muchas nociones preconcebidas y clichés se dan por sentadas. Incluso en Veneto, la novela dirigida por el director no fue bien recibida por el director. Giacomo Campiotti (Además, es un profesional premiado y respetado que ha firmado, entre otras series, también sbanca listen Braccialetti rossi), con el Presidente del Consejo Regional de Veneto roberto ciampetti, que también es partidario de la Liga del Norte, e incluso habla de un “pseudohistoriador”. “Si tuviéramos que hablar de las bodas de poder y su dura y triste realidad, creo que bastaría con reseñar ‘Belo, Sadik, el inmigrante de Australia casará a su compatriota’ Luigi Zampa con el deslumbrante Alberto Sordi. Esta película es suficiente para demostrar la insuficiencia de la serie La sposa de Rai Fiction: Pensar en un matrimonio por poderes a fines de la década de 1960 con una joven calabresa de un descendiente rico pero despiadado de la plantación de Vicenza es, cuando menos, peligroso, si no una provocación sin sentido y muy lejos de la realidad histórica”, escribió. el político del Véneto. “Fantasía en inglés significa tanto ficción como narrativa, Pero aquí la ficción y la narración acaban en el historiador equivocado.. Ya no se sostiene la idea de la organización grosera y violenta vicentina del matrimonio por poder: no digo los granjeros ricos, ni los acomodados, sino también no solo los pobres, no en Veneto sino en todas partes en Italia, incluida Calabria. , seguramente no tuvieron que recurrir a los matrimonios por poderes para el matrimonio ” .

Respuesta de la productora

Pero la polémica parece haber sentado bien a la serie, como muestran datos adicionales de emisión: RaiPlay tiene 400.000 emisiones y una audiencia media de más de 150.000 espectadores, lo que asciende a casi seis millones desde el primer episodio. En tanto, la respuesta llega desde Endemol: “La serie se basa en hechos históricamente documentados.. Así lo confirman también los numerosos testimonios que han llegado en los últimos días, incluso en las redes sociales, de personas que se conocen a sí mismas, o conocen las historias de sus familias, en aquellas situaciones y en esos años. La Sposa es una historia de ficción que pretende resaltar la historia de liberación y redención., con personajes estereotipados pero muy complejos y sujetos a un desarrollo profundo a lo largo de los episodios”. En las buenas y en las malas, lo importante es hablar de ello.