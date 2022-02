Gf Vip: “Que actúen”

En las últimas horas en Casa del Gf Vip, la web estalló y criticó los hechos recientes que exigieron que el programa tomara medidas contra algunos competidores. Esto es lo que sucedió.

Los últimos días dentro Gf Vip Casa Estaban llenos de giros y vueltas. Ciertamente, los últimos meses se han hecho palpables y todo pretexto es motivo para provocar discusiones o provocar malentendidos y malentendidos. Pero lo que ha dejado boquiabiertos a los fans en la web en los últimos días existe fiesta tematica. Obviamente no la fiesta en sí sino lo que pasó durante esta fiesta.

De hecho, el programa organizó una fiesta de temática africana para las concursantes: así Jevini vistió, aseó y diseñó para la ocasión. Comieron, bailaron, bromearon juntos, escucharon buena música y se divirtieron juntos. Sin embargo, en medio de la fiesta, Alex Bailey, Sully Sorge y Delia Duran Tuvieron un enfrentamiento. En particular, para una acalorada discusión, el actor y el ex pretendiente eran hombres y mujeres. Volaron palabras fuertes y todo terminó con Sorge estallando en lágrimas. Pero eso no es todo. También sorprendió y abrió a los usuarios en las redes sociales. los Un largo y apasionado beso entre Delia y Sulli. Pero sigamos adelante y comprendamos por qué piden medidas para algunos de sus compañeros de piso.

Gf Vip, la web critica el programa

Precisamos que no hay nada de malo en besar a dos mujeres oa dos hombres, especialmente hoy en día, no debe haber discriminación de este tipo. La verdad es que aunque El beso entre las dos chicas provocó diferentes reacciones de los internautas..

Probablemente no sea el mismo beso entre dos mujeres. En cuanto al papel del protagonista en la historia.. Delia es la esposa de Alex y Sully es la amiga especial del esposo de Doran. Persona con la que la modelo venezolana discutió y peleó durante varios meses con Billy, de quien estaba celosa por la relación íntima entre los rivales de Gf Vip.

E inmediatamente después de este beso, la pareja tuvo una acalorada discusión con Sorge. por esta razón, Los fanáticos se indignaron al ver lo que pasó.. Muchos reiteraron que se superó el tope durante la fiesta y que el programa debe tomar medidas. Estos son algunos comentarios de los usuarios: “Después de anoche donde se excedió el límite, probablemente sería mejor si GF tomara medidas.“o”Qué asco“.

En este punto, surge la pregunta de si el programa tomará acción o no.