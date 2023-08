Gf Vip 7, Antonella explota tras provocar a Eduardo

Su relación no terminó de la mejor manera Antonella Fiordellisi Y Eduardo Donamaría.

Efecto campana y cara foros Se enamoraron en la casa de la séptima edición de Gran Hermano VIP. Una aplastante historia de amor vivida al filo de la navaja. De hecho, a tantos altercados violentos se sumaban casi diariamente tantos momentos de pasión que uno de estos Eduardo cuesta casa. De hecho, el ex Vippone finalmente fue despedido del reality.

Los altibajos que continuaron incluso después de que se apagaron las cámaras del programa, en medio del malestar por su base de fans tan cercana a la pareja. Hace unos meses, la separación no estuvo exenta de acusaciones mutuas, acusaciones mutuas y digresiones veladas.

Uno de ellos apareció en Twitter en las últimas horas. El locutor de radio comentó un viejo tweet de Sonia Broganelliex columnista de las dos últimas ediciones de novia vip. En su página social, la empresaria publicó una frase sobre el respeto post-relación:

Tres meses después, llegó una suspensión. Eduardo:

Poco después, llegó la reacción de Antonella, quien arremetió contra su exmarido y contó algunos antecedentes:

Solo apareció en Rávena porque era un evento pago para una pareja y luego rápidamente se fue a Roma y nunca volví a saber de él hasta que lo llamé para ir a Filicudi y me dijo que no y que no quería estar conmigo. . ¿Y luego hablar de post-relación? Bueno sí, rajado no.