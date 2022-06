Gf Vip 6, ¿unos cuantos Vipponi para el cumpleaños de Alessandro Bacciano?

1 de junio pasado Alejandro Bacciano Sopló sus primeras 33 velas y organizó una gran fiesta en un club de Nápoles, donde Phoebe tendría muchos amigos. Para la ocasión, el empresario también concedió una extensa entrevista al semanario Chi junto a su novia sophie codegoni. La pareja -que se conoció y se enamoró en la Casa del Gf Vip- ha admitido que pronto ampliarán su familia..

Los datos que al parecer no le han llegado a la expareja de Alessandro Bacciano y Clementina Derrio. De hecho, la mujer publicó una historia en su perfil de Instagram. Una historia que hace referencia a “Padres que no se preocupan por sus hijos, pero luego hablan de querer más”. No mencionó los nombres, pero para la gente de la web sonó como una indirecta al empresario, padre de su hijo. nikolo.

en los ultimos dias Alejandro Bacciano Está a merced de otros rumores sobre su cumpleaños. Como he mencionado biccy.itSin embargo, varios Vippos habían desertado de la fiesta, lo que desató cierta indignación entre los directivos del club que acogió la fiesta. además alfonso signorini Estaría molesto, porque habría encontrado una exclusiva en su periódico con muy pocos VIP. De hecho, los únicos que asistieron fueron gianluca costantinoun viejo amigo de Alejandro Y el Geocas Casilla. Muchos de ellos estaban ausentes. Soleil sube, En esos días en Honduras.

Fiestas de cumpleaños para competidores de la última versión de novia vip Parece que no tienen una estrella de la suerte. además Lulú Selassie Tuvo que enfrentarse al mismo ‘problema’ que bachianoTanto es así que también tuvo que cambiar la fecha por las numerosas deserciones.