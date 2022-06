Hermosos avances de episodios del 13 al 19 de junio de 2022

Tras la muerte de Vinny, los héroes de la serie quedaron conmocionados: esto es lo que sucederá en los nuevos episodios que se transmiten todas las tardes por Canal 5.

Fuente: Gabinete de Prensa de Mediaset

Comienza una nueva semana y, como siempre, eso significa que ha terminado. Canal 5 nuevos episodios de hermoso, la serie de televisión más longeva de la historia y, sin duda, la más vista por los italianos. Esto es lo que debemos esperar en los episodios que se emitieron en la red principal de Mediaset entre el 13 y el 19 de junio de 2022.

lunes 13 de junio

Hope habla con Liam sobre la muerte de Vinnie: no puede creer que a pesar de todo él todavía lo siente todo enfado En sus saludos. Zoe le pide a Carter que la perdone: sin embargo, él quiere estar solo. Quinn presenta cómo Mediador entre dos. Carter conoce a Paris y Zindy, quienes hablan de él y Zoe: el primero trata de defender a su hermana, pero no quiere saber. Liam, mientras tanto, lo persigue. fantasma Vinnie: Ella cree que lo vio y que él esperaba que le pagara por no ayudarlo. Mientras tanto, la policía unió fuerzas con Thomas.

martes 14 junio

Termina con Thomas Bean Investigación: Puede haber estado motivado por la ira por el descubrimiento de que Finney había manipulado una prueba de ADN de Stevie. Carter se niega a escuchar a Quinn. Eric llega y Quinn le ofrece una cena romántica, pero él no quiere saber. Mientras tanto, Paris descubre que su hermana se ha hecho amiga de Quinn: Zoe le dice que esta última la está ayudando con esto. conquistar Carretero. Liam acepta volver a ver a Hope: cuando la alcanza, ve a Baker hablando con Thomas.

miércoles 15 de junio

Liam con Hope y Thomas: este último está enojado porque la policía aún no lo ha arrestado.asesino por Vinny. así que decidió Investigar Solo para encontrar al culpable. Ridge se da cuenta de que Eric ya no está contento con Quinn y trata de ayudarlo. Mientras tanto, Zoe at Ridge expresa su dolor por Carter y lo quiere de regreso. Carter decide confiar en Quinn, y ella admite que tiene problemas con Eric: parece que él es alejándose.

jueves 16 junio

Cuando Thomas dice que quiere encontrar al asesino de Vinnie, Liam reaccionar Extrañamente, Hope lo nota; Pero él no habla. Zoe le pide a Eric que ayude y medie con Carter, mientras que Quinn le confiesa que Eric ya no la mira como antes. Quinn luego le asegura que Zoe dejó a Zindy hace mucho tiempo, pero él no le cree. Mientras tanto, Quinn recibe una Llamada telefónica De Zoe, pero cuando Carter apareció sin camisa frente a ella, de repente se olvidó de su amigo.

viernes 17 junio

Hope intenta persuadir a Liam para que hable, pero Bill llega pidiendo ver a su hijo de inmediato: le dice a Hope que el niño todavía está. sufrimiento Para Stevie, necesita tiempo para recuperarse. Eric habla con Ridge sobre sus problemas con Quinn; No hay más pasión entre ellos. Mientras tanto, la propia Quinn saluda a Carter y le promete que tendrán otras oportunidades para confiar el uno en el otro. Luego habló con su esposo y le explicó que la falta de pasión no es una buena señal de su relación.

sábado 18 junio

Bill entiende cuando Liam tiene dolor, pero le dice que tiene que olvidar accidente si quería volver a la esperanza. Ridge acude a Thomas y Hope y les habla sobre la muerte de Finney: quiere que la policía atrape al culpable y Thomas admite que quiere investigar por su cuenta. Entonces Hope confía en Thomas que ella es molesto de lo que le está pasando a Liam, y que ya no puede comprender: Forrester está convencido de que hay una explicación lógica para todo esto.

domingo 19 junio

Zoe vuelve a hablar con Carter para ver si puede Ellos cambian ocurrencia. Mientras tanto, Quinn le revela a Eric cuánto extraña estar cerca de él: pero este último preferiría estar solo. Entonces Quinn decide darle uno Sorpresa, se une a él en la cama, pero la rechaza: él quiere volver a ser como era antes, pero no puede olvidar lo que pasó en la boda de Ridge y Brooke. Ella no se da por vencida y le explica cuánto quiere volver a su antigua relación, pero él no parece darse por vencido.

