Todavía paralizado después de un partido de programa Hola Darwin, veamos qué tiene que decir hoy »ILMETEO.it

Gabriel Marchetti: Sigue paralizado tras partido del programa Oye Darwin a ver qué dice hoy

Sigue siendo tetrapléjico después de jugar Hello Darwinque ese maldito 17 de abril de 2019el día que participó en la grabación de la famosa radio Kanal 5, hola darwinvida de gabriel maretti ha cambiado dramáticamente.

Hoy, después de 3 años, una persona tiene que adaptarse a ella. Daño grave e irreparable sufrido como consecuencia de un accidente ocurrido durante la grabación de un episodio durante el cual, por causas no aclaradas con claridad, cayó durante la prueba “ginódromo“, permanecer paralizado.

El recuerdo de ese día ya no se aleja de la mente del hombre, que después de 3 años tenía en su cuerpo la herida más grande de un día que se suponía era puro entretenimiento, en los estudios de Titanus TV. Según informa el diario Corriere della Seramarchatti Recuerda su aparición con mucha ilusión por grabar: “Pensé en tener una velada diferente y divertirme”. Poco después , tragedia.

En su cabeza en el momento del accidente se llenó de fuego. Deslice los carretesExplicación de la prueba de Marchetti: “Terminé en el agua boca abajo, con las piernas hacia arriba y los brazos cruzados. Pensé que me iba a ahogar porque no pude mover nada. Entonces escuché a los rescatistas que intervinieron de inmediato”.

Hoy lo defendieron abogados Rti demandado por lesiones muy graves. hombre paralizado Lo cuidan todos los días su esposa Sabrina y su hijo Simon..

Marchetti también lo tiene Señalar con el dedo al líder de la banda Paulo BonolisY toda la producción de “Ciao Darwin” porque a pesar del grave accidente que tuvo no hubiera recibido Nunca visite o envíe un mensaje de un showman Quien presenció la tragedia de todos modos, aunque fuera desde la distancia.“Paulo Bonolis nunca me buscó para saber de mi condición. Ni siquiera las personas cercanas a él me llamaron ”, Marchetti dijo, luego confirmó: “Al principio, solo una persona de producción se comunicó con mi familia por teléfono y correo electrónico para conocer mi condición física. Se pusieron a disposición para cualquier necesidad final que pudiéramos tener. Pero luego no hubo otros contactos”.

Sobre el accidente que involucra 57 añosel Fiscal de Roma decidió Demandar a cuatro ejecutivos de RTIAcusado de lesiones graves y violación de las leyes de seguridad en el lugar de trabajo. El juicio, que comenzó el 20 de abril de 2022, fue presenciado entre los acusados sandro costa Y el Máximo traeambos están en la parte superior de Rti, pero también Maximiliano MartinelliEl mánager de Máxima que se ocupó del equipo Julian giovanottiSdl 2005, una empresa cuya tarea en ese momento era seleccionar a los participantes del juego.

Según el fiscal, Marchetti debería haber sido entrenado para el juego, pero incluso los carretes que lo vieron cayeron bajo el ojo de la justicia: parecen haberse vuelto demasiado resbaladizos para complicar aún más el desafío.