Fukushima vuelve a dar miedo por culpa del “agua radiactiva”

también claro La posición adoptada por Greenpeace y las mismas ONG japonesas que inmediatamente salieron a las calles a protestar. La Sociedad de Medio Ambiente informa que “el 3 de agosto de 2023 fueron almacenados en tanques 1.343.227 metros cúbicos de aguas residuales radiactivas, Pero debido al fallo de la tecnología de tratamiento Alpine (sistema avanzado de tratamiento de fluidos), alrededor del 70% de esta agua tendrá que ser tratada nuevamente. Muchos científicos han advertido sobre esto. Riesgos radiológicos derivados del vertido de agua contaminada No se ha evaluado completamente y se han ignorado los efectos biológicos de los elementos radiactivos que se descargarán al mar (tritio, carbono-14, estroncio-90 y yodo-129). Las protestas no seguirán siendo letra muerta. China ya envió de regreso a Japón Un cargamento de pescado con destino a sus mercados Mientras que Hong Kong anunció un boicot selectivo a productos de diez provincias. En Italia, Coldiretti asegura que los consumidores no tienen preocupaciones: los controles son rigurosos y rigurosos de todos modos En Japón se compraron aproximadamente 123.000 kilogramos de pescado En un año representó menos del 0,02% del total de productos pesqueros importados.