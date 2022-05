Fuerte ola en Corea del Norte

Desde hace unos días, Corea del Norte se enfrenta a una severa ola del Corona virus, pero las noticias sobre la situación del país son muy incompletas y parciales debido al estricto control que ejerce el régimen sobre los medios de comunicación. Y entre el sábado y el domingo, el país confirmó al menos 15 muertes y descubrió cientos de miles de casos de fiebre y otros síntomas, pero sin poder confirmar las causas. Corea del Norte carece de pruebas para detectar infecciones por coronavirus, al igual que no hay suficientes recursos para tratar casos graves de COVID-19 en los hospitales.

Hace casi dos años, el régimen de Corea del Norte afirmó que no había detectado ningún caso de coronavirus en el país, gracias en parte a las severas restricciones para ingresar a sus fronteras. La falta de infecciones ha sido repetidamente reportada por los medios de comunicación, que son todos de propiedad estatal y están bajo estricto control del gobierno, para hacer propaganda y poner al dictador Kim Jong Un en una buena posición.

La ola de coronavirus en Corea del Norte parece haber comenzado a fines de abril y ahora está afectando a una parte cada vez más grande de la población del país. Según datos oficiales, al menos 42 personas han muerto hasta el momento por “fiebre” y fallecieron Encontrado En total, unos 820.000 casos de personas presentan síntomas compatibles con la COVID-19.

Según muchos expertos, la falta de pruebas hace imposible detectar con precisión la epidemia, y esto puede tener graves consecuencias, especialmente dado el alto porcentaje de personas sin síntomas, lo que puede contribuir a la propagación del Corona virus y al aumento de contagios. . .

No hay noticias oficiales sobre la tasa de vacunación de Corea del Norte, pero se cree que la mayoría de los 26 millones de habitantes del país no han recibido ni una sola dosis. A pesar de la propaganda -que hablaba de movilizar a más de un millón de personas y fortalecer el sistema de salud-, los hospitales norcoreanos cuentan con muy pocos recursos y no brindan servicios adecuados, especialmente en las zonas rurales. Organismos e instituciones internacionales de salud consideran que sin el envío de vacunas, pruebas y medicamentos podría haber un número importante de muertes por COVID-19 en las próximas semanas.

En un esfuerzo por contener la propagación de la infección, el régimen impuso el jueves 12 de mayo un estricto confinamiento a nivel nacional. Kim Jong-un describió la epidemia actual como una “gran prueba” y pidió a los residentes que trabajen juntos para mantenerla bajo control lo más rápido posible. Las personas con fiebre u otros síntomas están siendo aisladas, pero no está claro si hay suficientes centros de cuarentena en el país y hay dudas sobre la salubridad de los centros existentes. Según la Agencia Central de Noticias controlada por el régimen, casi 500.000 personas se han recuperado desde el comienzo de la epidemia, mientras que más de 300.000 siguen infectadas.

Kim Jong-un argumentó que la situación debería mejorar en los próximos días, porque las comunidades donde ocurrió la infección están relativamente aisladas y no deberían provocar que se propague a zonas donde la enfermedad no está presente. Sin embargo, no hubo datos que sustenten estas declaraciones y existe preocupación por la economía del país, que enfrenta desde hace años profundas dificultades debido a las sanciones económicas impuestas por Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta al programa de desarrollo de sistemas de lanzamiento y misiles balísticos intercontinentales. . Armas de Corea del Norte.

En los últimos días, China y Corea del Sur han manifestado su disposición a enviar vacunas, medicamentos y otros recursos a Corea del Norte, pero por ahora el régimen no ha respondido (al menos públicamente) a los ofrecimientos. Previamente, Kim Jong-un rechazó la oferta del programa COVAX de la ONU para recibir millones de dosis de la vacuna, argumentando que podría causar efectos secundarios y que no quería depender de extraños para manejar la epidemia.