Los rusos se retrasan en sus planes, pero avanzan hacia Est- Corriere.it

Las tropas rusas también perdieron impulso en el Donbass, pero las dificultades estratégicas no impiden que el ejército avance. El ejército de Putin se acerca al punto de no retorno y puede que tenga que revisar sus objetivos

Los rusos están a punto de reorganizarse para lanzar una nueva ofensiva en el estedicen los líderes del ejército ucraniano. Dificultades estratégicas -fracasos, baja moral de los soldados, casos de insurrección- De hecho, no están impidiendo que el ejército avance donde sea posible.: A pesar de las pérdidas, como dicen desde Kiev, los rusos se concentran en las regiones de Lyman, Severodonetsk, Avdiivka y Kurakhiv. Sin embargo, no poco.

mientras tanto yo Intensos bombardeos en la planta siderúrgica de Azovstal en MariupolLos ucranianos afirmaron que se utilizaron bombas de fósforo. Los rusos afirman que destruyeron dos sistemas de misiles S-300 en Sumy y fueron alcanzados por los aviones de combate, y a las 4:30 am lanzaron un ataque en el oeste, En la región de Lviv, estacionado en una infraestructura militar no lejos de la frontera polaca: Tal vez estaban tratando de neutralizarlo Llegada de suministros de la OTAN. Según la administración local, no hubo muertos ni heridos, pero el edificio quedó completamente destruido. La defensa aérea ucraniana supuestamente interceptó dos misiles de crucero más con destino a Lviv, mientras que los rusos denunciaron un nuevo ataque a Belgorod, La zona fronteriza rusa ha sido atacada varias veces. Uno de los ataques por los que Kiev nunca se atribuyó la responsabilidad: un civil podría haber resultado herido.