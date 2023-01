Frontera México-Estados Unidos, estado de emergencia: “Cuidado con peatones inesperados”

Estado de Emergencia y Ahora Surrealidad: “Cuidado con los peatones inesperados”.

Esto es lo que va a ocurrir El Paso, TexasLa ciudad de unos 700 mil habitantes se encuentra en la línea de una de las fronteras más calientes del mundo. entre estados unidos y mexico.

Los “peatones inesperados”, que deambulan en busca de una nueva vida, están señalados en decenas de carteles que han aparecido en las últimas horas entre calles y carreteras.

Refugiados políticos para los demócratas, criminales potenciales para los republicanos.

Es un hecho no disimulado que nadie los quiere, ni siquiera la Casa Blanca de Biden.Alguien que aborda el tema con la misma mano dura que Trump.

Coches, a menudo lanzados a alta velocidad en arterias de flujo rápido, es un juego fácil engañarlos como a los bolos.

Una imagen, rostros a veces aterradores y en todo caso inquietantes, pero símbolos de lo que debe pertenecer a la surrealidad en un mundo que parece lejanamente ordinario.Una fotografía fiel de un drama de época..

La gente informa “animales de caza”.

Pero deben ser absolutamente personas. Los niños, mujeres y hombres, a menudo están desesperados en busca de su destino.

Una herida que no cierra, no tiene vendaje, no tiene tratamiento.

por qué Incluso la vicepresidenta Kamala Harris, quien se presenta como la campeona del problema, es incapaz de identificar posibles soluciones.Ni temporal ni permanente.

Así que nadie, en primer lugar y ante todo el presidente Biden, parece estar gastando de más, dada la impopularidad del tema.

Incluso para aquellos que han estado haciendo este trabajo por un tiempo y viven de acuerdo con sus palabras, es una instantánea que es difícil de comentar: “Cuidado con los peatones inesperados”, ya que son “animales desconocidos”..