¿Quién es Diego Calva, el actor y soñador de Brad Pitt?

Desde sus papeles secundarios en México de Polvo y nubes hasta su papel coprotagonista en Shimmering Brad Pitt Y margot robbie En la épica de Hollywood Babilonia Apagado Damián Chazelle, en cines a partir del 19 de enero. Con mucha cita inmediata globos dorados Mejor actor. diego calva Está al borde del estrellato. Al igual que su personaje en la película, está disfrutando de una gran oportunidad que podría cambiarle la vida. De Vértigo.

Crédito de la foto: Scott Garfield / Paramount Pictures Brad Pitt y Diego Calva en la película “Babylon”.

Los ojos soñadores que buscaba Chazelle

Treinta años y muy profundamente mexicano, con bastón en el pelo y los ojos y confianza, Diego Calva sigue siendo increíble, ahora inmerso en las rondas felices de giras de prensa, estrenos, expectativas.

En Babilonia, Más de tres horas de película increíble. Regresándonos a los locos años veinte y al brillante y extravagante Hollywood, Diego Calva interpreta a Manny Torres, un joven mexicano que ve el mundo del cine con ojos soñadores. Inicialmente fue acogido bajo su ala por la megaestrella del cine mudo Jack Conrad, interpretado por Brad Pitt e impresionado por actores como. John Gilbert, Clark Gable y Rodolfo Valentino. En los platós, mientras abre sus ojos asombrados de niño, forma un vínculo con la aspirante a actriz Nellie LaRoy, que sigue los pasos de la estrella del cine mudo Margot Robbie. clara voluntad. Para sobrevivir en ese mundo de ambiciones ilimitadas y depravación desenfrenada, a un paso del sonido omnipresente, está dispuesto a hacer mucho, incluso enfrentar … la explosión de caca de elefante.

Foto de Michael Kovac/Getty Images para LACMA Diego Calva asiste a la GALA LACMA ART+FILM 2022 Presentada por Gucci en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles en Los Ángeles el 5 de noviembre de 2022.

Este es el primer papel importante de Galva en una película en inglés. Chazelle lo preparó para su inminente fama: «Tu vida realmente va a cambiar», le dijo el director estadounidense. “A veces me siento culpable porque me aseguraré de que no puedas caminar por la calle pronto”.

Chazelle, que se amaba a sí mismo el látigo (2014) y se convirtió en una gran estafa la la tierra Con un Oscar a la dirección (2016), lleva tiempo buscando el rostro perfecto para su mani Torres. Estuvo a punto de darse por vencido y reemplazarlo hasta que se topó con una foto de Diego Calva: “¡Esta es la cara de un soñador! Estos ojos contienen verdadera poesía.. ¿Quién es este chico? ¿Alguna vez has actuado antes?

Skate primero stock y luego gracias narcos

Aunque Diego Calva ya era una estrella y ya actuaba más allá de sus fronteras natales. ¡Y mucho menos en Hollywood!

Nacido en la Ciudad de México, ayudó a sus viejos amigos antes de la universidad. Cortometraje. Era microfonista y el director le pidió que lo reemplazara cuando no aparecía un actor: era la primera vez que actuaba. Así que asumió algunos papeles, siempre gratis, para permanecer en el set mientras trabajaba en trabajos ocasionales en la construcción y el catering. Hasta inscribirse en el Centro de Capacitación Cinematográfica.

Crédito de la foto: Scott Garfield/Paramount Pictures Diego Calva (derecha) en “Babilonia”

Le debe mucho a su pasado. Patinetas 2015 Primer papel principal en una película independiente Te prometo anarquía El mexicano Julio Hernández Gordon, sobre una pareja interesada en andar en patineta, fue elogiado en el Festival de Cine de Locarno.

Después de pequeños papeles en series de televisión en español Individual Y Disenfrenadas Otro gran paso para Netflix: es el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. Narcos: México Siempre para Netflix frente a una audiencia internacional. Experimenta por primera vez lo que significa trabajar en una gran producción: en el set de un spin-off gigante donde sostiene tres balas falsas en un día mientras filma producciones locales en la Ciudad de México. narcos Como dijo en una entrevista, tiene todas las balas que quiere. Pero también siente cierta frustración: por fin tiene un papel importante, pero como mexicano no quiere una teleserie que convierta en héroes a narcotraficantes.

Y luego… el increíble salto a Hollywood.

Foto de Steve Granitz/FilmMagic Diego Calva y Margot Robbie en el estreno mundial de ‘Babylon’ en el Academy Museum of Motion Pictures el 15 de diciembre en Los Ángeles.

Un traje de tres piezas a medida de Gucci

en la primera escena Babilonia En Los Ángeles, el 15 de diciembre, Diego Calva llamó la atención Traje de tres piezas Gucci a medida, a rayas, inspirado en la década de 1920. “Le pedí a Gucci que me hiciera un traje y aceptaron. Me siento muy honrada”, dijo la mexicana, con el destino veloz de los sueños. Una entrada audaz en el universo de las estrellas. Manny Torres, como ella, es un outsider modesto que solo puede soñar con algo de ropa al principio de la película, y finalmente puede mostrar lo que quiere.

Conectado a sus raíces, Diego Calva quiere seguir siendo parte de ellas cine latinoamericano, pero Hollywood tiene voz de sirena. Y una nominación al Globo de Oro no pasa desapercibida. Pronto lo veremos en otros proyectos. Y resuenan. ¡Hasta luego!