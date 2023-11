Francia – Durante un crucero, un hombre descubrió que una araña había puesto huevos en el dedo gordo del pie

Su navegador no soporta HTML5

Este descubrimiento se hizo tras una visita al médico a bordo.

Al día siguiente, tras ser examinado por el médico del barco, supo que una araña lobo peruana lo había picado y había puesto huevos dentro de su dedo gordo del pie. Las arañas lobo, que no son venenosas, se encuentran a menudo en la ciudad costera francesa después de llegar en barcos de carga. Blake, que vive en Cramlington, Northumberland, Reino Unido, le dijo a la BBC: “Mi esposa pensó que podría ser porque tenía sandalias nuevas y me frotaban el dedo gordo del pie, lo que me provocaba enrojecimiento”. El médico hizo una incisión y sacó los óvulos.