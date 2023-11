Ucrania Rusia noticias sobre la guerra hoy | Kiev: 21 drones rusos y dos misiles fueron destruidos durante la noche

La familia del ex marine estadounidense Paul Whelan, encarcelado en Rusia por cargos de espionaje, dijo que su compañero de celda había sido atacado y añadió que temían que el hombre fuera un objetivo debido a su nacionalidad. El hombre de 53 años ha estado tras las rejas desde 2018, cumpliendo una sentencia de 16 años de prisión que, según el gobierno de Estados Unidos, es injustificada. Su hermano David Whelan dijo que el martes por la tarde fue “golpeado en la cara” por un nuevo prisionero que le rompió las gafas, y explicó que el incidente ocurrió en un taller de ropa en la colonia penal de Mordovia, en el centro de Rusia. Un familiar agregó que los guardias no ingresan a esta parte de la prisión y que eventualmente otros prisioneros vinieron a ayudar a Whelan. Y añadió: “Paul es atacado porque es estadounidense, y el sentimiento antiamericano no es infrecuente entre otros prisioneros”. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la embajada de Estados Unidos en Moscú, que había estado en contacto con Whelan por teléfono, se enteró de que el ex marine estaba recibiendo tratamiento médico después del incidente e instó al gobierno ruso a mantenerlo a salvo y regresar para exigir la liberación de Whelan. . El exmarine trabajaba en seguridad para una empresa estadounidense de repuestos para vehículos cuando fue arrestado en Moscú en 2018 y siempre ha sostenido que las pruebas en su contra eran falsas.