Fórmula E. E-Prix de Ciudad de México 2024: Wehrlein asegura la victoria, penalización de 3 puestos para Félix da Costa – Eléctrico

BEmpecemos con esta primera buena noticia. e-brix La temporada 10 se jugó en el fantástico City Track de la Ciudad de México. Pascal Wehrlin retuvo su victoria en la primera ronda, ya que fue investigado por violar el reglamento técnico y no se tomaron más medidas. . El abanderado alemán de Porsche finalmente puede disfrutar de su primera victoria de 2024, siendo la quinta en la Fórmula E y la segunda de Sergio Pérez en su país de origen. Dejará a México como líder del campeonato con 28 puntos de ventaja gracias a la pole position y la victoria sobre Sebastien Buemi.

“Es fantástico empezar la temporada con una victoria. Tuvimos un fin de semana muy positivo. Después del año pasado, dedicamos mucho tiempo a analizarlo todo y nos concentramos en prepararnos para la clasificación.. Nuestra pole position es una prueba de que este duro trabajo ha dado sus frutos. Así que muchas gracias a mi equipo”, comentó. Pascal Verlin Al final de la carrera en la Ciudad de México. El piloto de Porsche no será el único en celebrarlo. Más Jack Dennis Se puede respirar aliviado tras la decisión de la FIA La investigación en su contra no continuó. El vigente campeón consigue de manos de Andretti su noveno puesto. Sin embargo, Don Dictum tiene que pagar una multa de 1.000 euros por no mostrar una fotografía oficial.Se toma ritualmente en la etapa de salida antes del inicio de la carrera.