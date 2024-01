Matteo Curbisi de Padua murió en México y fue repatriado a los pocos días

Los restos de Matteo Curbisi, de Padua, de 45 años, quien murió de un ataque cardíaco en Playa del Carmen, México, el 11 de noviembre, no han sido encontrados desde hace 4 años. Para la salida a Italia faltaron dos documentos, uno del municipio de Playa del Carmen y otro de la embajada.. Ahora todo el papeleo está en orden y parece que se deben hacer arreglos para el envío de regreso por vía aérea el lunes 15 de enero.

Una vez que Asti regresó a Italia y luego a Padua, la familia finalmente pudo hacer arreglos. ritos funerarios Mateo, se celebra mayoritariamente el sábado. En la Iglesia de la Sagrada Familia.

Matteo falleció el 11 de noviembre y según su madre Renata su muerte se debió a algunos problemas de salud. La mujer hablaba con él a menudo por teléfono y le hablaba de alguna enfermedad, por lo que insistía en que regresara a Italia para recibir el mejor tratamiento posible. Sin embargo, prefirió quedarse en Playa del Carmen.

Desde el 11 de noviembre, la familia no sabe nada de él desde hace más de un mes. La madre, propietaria de una histórica tintorería en Santa Lucia 95, ahora cerrada, se preocupó inmediatamente y acudió a la policía de Padua para presentar una denuncia de persona desaparecida. 40 días después, completamente por casualidad, gracias a un amigo italiano en Playa del Carmen, se entera de que Matteo está muerto. Regresaba del dispensario cuando enfermó. Se apoyó contra la puerta de una casa, Tuvo un ataque al corazón Lamentablemente no se le permitió escapar. Un amigo que vivía con él en México dio la alarma cuando no regresó a casa.

Inmediatamente se activaron la Interpol y la policía mexicana, así como la embajada y el consulado. También se revisaron los hospitales de la zona, pero no se encontró nada. La familia, a pesar de repetidas llamadas telefónicas a la embajada y al consulado en México, nunca recibió respuesta. Fueron necesarios 40 días para encontrar el cuerpo de Matteo en la morgue.