México y Chivas compran a Zinedine Zidane: “Les explico el origen de mi nombre”

México, Chivas compra a Zinedine Zidane

—

“Este es un verdadero homenaje a Zinedine Zidane. Siempre he tenido cariño por Francia y Brasil. Es el jugador que más me impresionó.¿Por qué Chidane y no Jidane?Porque el secretario no escribió correctamente al registrarse en el registro civil en México. En casa me llamaban Zizou. Después en el colegio y en mi equipo empezaron a llamarme así. Mi padre siempre amó a Chivas, pero creo que ama aún más a Zidane. Nunca me han burlado por esto. De niño veía muchos partidos de Zidane en YouTube y no tuve oportunidad de verlo en vivo porque ya estaba retirado. Es muy fuerte, pero como no juega en mi posición, miré a Neymar. “Me gusta mucho su juego, pero prefiero mi propio juego”. añadió Zinedine Sidane Hernández Quezada a ESPN. Finalmente, los otros dos hermanos del niño se llamaron Eder Zaire en honor al brasileño Zairzino y Jared Borghetti en honor al delantero mexicano que marcó con Italia en el Mundial de 2002.