Fórmula 1, Gran Premio de España, resultado: Verstappen vence a Norris y Hamilton. Leclerc fue quinto por delante de Sainz y luego estalló la polémica en Ferrari

Las lecciones de Max, el regreso de Louis. Otra decepción para Ferrari

“Perdí la carrera al principio, lo cual es una pena porque teníamos un superdeportivo”. Otro arrepentimiento, otra oportunidad perdida. En Canadá atacó la estrategia y el equipo, esta vez contra sí mismo: “Cometí un error”. La diferencia entre un excelente piloto y un campeón, Norris dejó un hueco para Verstappen y lo devoró. A unos metros, Russell aprovecha, marcando a los dos primeros.Toma la delantera y supera a todos los que están en cuarto lugar.

Pero allí no dura mucho, porque Max lo ataca en las primeras vueltas y lo ataca sin piedad. Lando tiene que reconstruir su carrera, mientras que Ferrari nunca ha corrido. La única chispa del duelo llegó en casa al principio, cuando Charles fue superado y enfurecido por Carlos: soplaron vientos en contra de acusaciones y réplicas, añadiendo tensión a una semana ya llena de negatividad. Las situaciones eventualmente alternaron entre órdenes de equipo y estrategias cuestionables, lo que no cambia nada al final de un examen que sale muy mal. No hubo ritmo en la clasificación y ni siquiera lo hubo en la carrera, y Leclerc con los neumáticos más rápidos ni siquiera pudo terminar cuarto detrás de Russell con los neumáticos duros.

Mercedes subió al podio por segunda carrera consecutiva, esta vez con Lewis Hamilton, que no había terminado entre los tres primeros desde el año pasado. En la semana de la historia del correo electrónico anónimo. Pero el equipo de Toto Wolff, el equipo de Vasseur, está en declive y actualmente es la cuarta potencia. Tras el desastre de Canadá, terminaron quinto y sexto en el trazado que más que nadie define los puntos fuertes y los límites del monoplaza. Los avances no tuvieron éxito y Charles terminó 22’7 por delante de Verstappen. Eternidad. En Barcelona, ​​desde que se cambió la pista, las curvas son tan rápidas como las de Silverstone. Y el rojo está luchando. Impresionante manera de abrir una trilogía europea, un mes con cinco fechas en seis semanas. La victoria en Mónaco fue engañosa y elevó las expectativas al extremo. Desde Cataluña llega una ducha fría y la conciencia de la necesidad de actuar en una batalla que ahora está 3-4 en la que el habitual Verstappen sigue marcando la diferencia.

Pérez, ¿quién lo vio? Salió undécimo y terminó octavo, y detrás de él en los puntos volvemos a ver los Alpes con Gasly y Ocon, para Briatore una pequeña alegría en su debut como asesor especial. La era Verstappen en Barcelona comenzó en 2016 y la leyenda del holandés continúa. Pero han llegado otros y, lamentablemente, Ferrari está al final del grupo.