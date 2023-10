Fórmula 1. GP de México, Hakkinen y Coulthard contra los límites de la pista, pero sin soluciones – Fórmula 1

lLa última discusión se refiere a las limitaciones del camino. En las últimas carreras se han convertido en tema de debate no sólo entre los aficionados, sino sobre todo entre los pilotos que ven el riesgo de anular un tiempo y evitar el peligro por un par de centímetros. La tecnología debería, en teoría, poner a todos al mismo nivel: ““Estamos entregando las decisiones a la inteligencia artificial”, dijo Hamilton. Eso significa que no puedes confiar en la gente de la sala de control. Pero, ¿son necesarios o no los límites de pista y en qué medida distorsionan la esencia de la F.1?