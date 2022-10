Estaba buscando a su hija desaparecida, cuya madre fue asesinada por asesinos.

En 2021 Blanca fue asesinada por 5 hombres para poner fin a la búsqueda de Betchabe, quien fue secuestrada por el cartel de Narcos.

En México, las jóvenes desaparecen todos los días, y según fuentes oficiales, hay 90.000 niñas secuestradas por bandas al servicio de los cárteles. Las mujeres jóvenes que se convierten en objetos sexuales en los burdeles son los llamados pozos negros de los desaparecidos. Si se rebelan, les disparan en la cabeza y los golpean hasta matarlos.

Para detener la búsqueda Blanca Esmeralda Gallardo, una madre que buscaba a su hija, fue asesinada de siete tiros por 5 personas frente a una parada de autobús cerca de su casa. Iba a una fosa común donde otros padres habían encontrado el cuerpo de su hija.

hija de 24 años BetsapHay Alvarado Fue secuestrada el 13 de enero de 2021 junto con su amiga de 22 años. Fabiola Naruaez Por tres hombres, según testimonio, fueron a operar el depósito cercano al Banco Villa Frontera.

Inmediatamente después de la desaparición de su hija, la madre acudió a la policía para denunciar el hecho, pero cuando supo que las autoridades no habían encontrado a su hija, comenzó a investigar por su cuenta.

De hecho, la policía abre los expedientes, los pone al fondo de los montones y le dice a la familia: “Investigaremos y le informaremos.”, informa República. En la mayoría de los casos, la policía no encuentra ninguna mujer joven desaparecida, no investiga, quizás porque tiene miedo de los que realmente mandan en las regiones, y los que realmente investigan suelen ser asesinados.

Blanca comenzó su investigación con la última señal de GPS del teléfono de su hija, que era de Villa Franca, y fue al lugar para ver si los lugareños habían visto la foto de su hija. A partir de la información recopilada, descubre que Betchabe y su amiga Fabiola han sido secuestradas por tres hombres. Dos semanas después, el celular de la joven fue encendido nuevamente y la señal del GPS apuntaba a una casa, Blanca fue a la policía y les pidió que intervinieran, los policías fueron a la casa donde vivía la pareja, y el hombre fue asesinado cuando el intentó. Escapó y la mujer fue arrestada y le dijo a la policía que encontró su celular en la calle y se lo llevó, pero no sabía nada más.

Blanca, desesperada, comenzó a registrar todos los burdeles de Puebla, y en medio de amenazas e insultos, la obligaron a arrodillarse y, apuntándole con un arma en la cabeza, ordenaron: “No busque másElla ignoró todas las advertencias y esperó encontrar a su hija hasta el último minuto.

Muchos padres buscan a sus hijos desaparecidos en el aire todos los días en México, solo para ser detenidos por disparos que los matan, el mismo destino que ha corrido Blanca con otros padres y madres, incluso este año. rosario rodriGuez, jazmín brenda, Tarjeta Ana LuisaNo.

¡Esto es inaceptable! No es permisible que quienes se supone deben proteger a los ciudadanos, a saber, el Estado, sean indiferentes o no tomen medidas concretas para acabar con el tráfico de vidas humanas. No es aceptable que los padres busquen a sus hijos sin la ayuda de quienes se supone deben realizar esas investigaciones, sino solo de otros padres o asociaciones que se encuentren en la misma situación.

Foto: es.depositphotos.com

