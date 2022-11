Fórmula 1 | Gasley apuntará a reivindicarse tras alentadores test en Austin y Ciudad de México

Después de actuaciones positivas en Austin y Ciudad de México, a pesar de no terminar en los puntos, Pierre Gasly quiere imponerse en el próximo Gran Premio de Sao Paulo, la ronda final del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022. En la temporada quiere dar puntos importantes para el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores, donde AlphaTauri se juega el octavo puesto con Haas.

“En las últimas dos carreras de la temporada, puedo estar animado por nuestras actuaciones en Austin y México”, dijo un francés llamado AlphaTauri. “Claro que las penalizaciones me impidieron sumar puntos en ambas ocasiones, pero luchamos por los diez primeros y espero que en Brasil sea lo mismo. Regresar a Interlagos siempre es muy especial para mí, porque conseguí mi primer podio en 2019 y el año pasado quedé séptimo en los puntos. En general, siempre me ha ido bien en Brasil y tengo muchos seguidores.

“Aunque las cosas son más complicadas este año que la temporada pasada, no puedo esperar a que llegue el fin de semana”, continuó. “Así que sabemos que va a ser una lucha difícil para estar entre los diez primeros, pero no es imposible. Nuestro objetivo es obtener los puntos para terminar por delante de Haas. El clima puede jugar un papel importante y en este momento el pronóstico dice que es probable que llueva el sábado y el domingo, haremos nuestro mejor esfuerzo”. Esté preparado para jugar a las cartas. La pista está llena de baches, pero como vimos en Austin, e incluso en Bakú, estos autos no son difíciles de manejar. , y esto no me preocupa en el simulador”.

“Al contrario, es una carrera difícil desde el punto de vista físico, porque gira en sentido contrario y ¡no hay nada recto en esa pista! Es un fin de semana sprint, hasta ahora no nos ha ido bien, pero haremos lo mejor que podamos: la carrera extra se convertirá en otra oportunidad de cazar puntos para luchar por el campeonato, no es negativo.”, hecho. Transalpine Pilot.