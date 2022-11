Fiorello vuelve con VivaRai2: “Tg1 tenía razón en todo pero la llamada telefónica fue suficiente. La nota de prensa con una ‘cicatriz’ muy fea no fue agradable”

Todo listo para un nuevo show de fiorello Larga vida al rayo 2 que comenzará a partir del lunes 5 de diciembre durante 115 episodios (seis meses) de lunes a viernes a las 7:15 episodios en Rai2 y RaiPlay y también en reposiciones en Rai1 al final de la tarde del fin de semana. de vuelta a la primera red rai, después, después Controversias planteadas por Cdr para Tg1por problemas de espacio, lo que motivó que el programa matutino se trasladara a Rai2. “Entiendo a los periodistas de Tg1 y entiendo defender el espacio de uno. – explicó Fiorello – Creo que el comunicado de prensa fue poco elegante. De lo contrario, tenían razón en todo. Quizás una llamada telefónica hubiera sido suficiente. Más bien leer de la noche a la mañana Esas cosas escritas ahí así con la muy mala palabra “cicatriz”.. No, no era elegante. Pero no hay problema, elegimos la misma noche para cambiar de canal. También evaluamos Rai5. No hubo secuestro ni ningún problema”.

Rueda de prensa de presentación “¡Larga vida a Rai2!Con el volcánico Fiorello, junto al compañero aventurero Fabricio Biggio (ex Soliti idioti) y todo el elenco del espectáculo en Via Asiago 10, donde se desarrollará el programa. También habrá un ballet (“bailarán en la calle, pero quizás también en los balcones”), muchos momentos musicales comisariados por el maestro Enrico Cremonesi con el rapero Daniele Lazzarin alias Dante, el coreógrafo Luca Tommasini y la estrella web Gabriele Fagnato como ES. Completarán el elenco Ruggero Del Vecchio, voz del público “adulto”, retirado apasionado por el canto, la músico Serena Ionta, quien acompañará con arpa algunos momentos del espectáculo y la cantante Beatriz de Dominicis.

Después de los saludos iniciales, Fiorello y Biggio, a bordo de su Vespa y seguidos por las cámaras, se dirigieron a la rueda de prensa en Viale Mazzini. Pero al principio el momento de disparar frente al caballo en Viale Mazzini: “A los 62, ¡ni siquiera la cirugía plástica! “Fiorello se lanza a las risas de los paparazzi. En el corazón del programa están las noticias y los hechos ocurridos y los que ocurrirán, comentándolos de manera sarcástica y cáustica en nombre de la ligereza. Una cita que anticipa y reintroduce temas que se tratarán a lo largo del día.

No miraremos a nadie a la cara. “Tocamos todo”.Esperando a Viva Rai2′ Fiorello dijo, No miramos a nadie. sin malicia y no escapan a ninguna controversia. Nos gustan los desacuerdos cuando son sanos y constructivos. Es por eso que no vemos a nadie a la derecha, a la izquierda o al centro”. Entre los invitados anunciados está Fiorello Amadeus en el primer episodio del 5 de diciembre.y alcalde Roberto Gualtieri Al segundo episodio para hablar de Roma. Compartir expectativas: “Pero no esperes nada – MANTÉN LA OFERTA – Empecemos con el 1%, luego, si llegamos al 4%, conviértete en Gerente General ¡Adiós Cuarenta! Pero entonces puedo decir? En Rai2 todos somos hermosos: yo, Di Martino, D’Amico y Perego con Ventura y Milo Infante”.

“Se necesita tiempo para un espectáculo como este” – “Edicola Fiore nació en 2010 cuando descubrí el smartphone con cámara. EstoyQuiosco de flores Siempre lo he hecho, incluso sin hacerlo. Desafortunadamente, me levanto muy temprano en la mañana y comento sobre los eventos del día con mis amigos en el bar. Con el móvil y la cámara en la mano, fotografié todo. Solía ​​publicar cinco minutos de lo que filmaba en YouTube porque nunca me gustó mucho Facebook. Luego apareció Twitter y transmitimos en Twitter. “El mayor espectáculo después del fin de semana Este fue el primer programa en tener un hashtag en Twitter. Así que experimenté en las redes sociales y luego en Sky. Así que hicimos elpuesto de noticias durante dos temporadas. El desafío ahora es “¿puede esto funcionar en el especialista?”. No podemos saber. Así que tenemos que buscar la manera de trabajar también en el especialista. Hemos estado experimentando con RaiPlay en Instagram durante estas semanas. Creo que realmente lleva tiempo. Yo creo ¡Viva Rai2!‘ El Una alternativa en la hora de la información. Hay Tg1, hay Tg5 que es muy rápido y A7. Es una elección que hará el espectador”.

“En San Remo enviaremos un enviado, no estaré allí” – Amadeus estará allí para el primer episodio el 5 de diciembre.. El día antes de que anuncie su lista de grandes nombres para el festival, probablemente te la dé ahora para guiarte (risas, ed.). Pero elLa gente cree que lo sé todo sobre San RemoHay gente que me envía piezas para que escuchen a Amadeus. Sin embargo, se reducirá al primer episodio, y hay 45 minutos en el programa. Está la compañía de ballet y tal vez los veamos bailando en Asiago. Me es imposible ir a Sanremo con ese compromiso También porque hay que preparar episodios, incluso durante el fin de semana. Estaré allí en Sanremo de una forma u otra. Enviaremos a Vagnato al campo y haremos cosas, y también estará mi cara en una pantalla en las calles de Sanremo. Para una persona que hace este trabajo, 3 Sanremos seguidos no están hechos”.

“Dos años sin huelgas sociales de odio” – “Fue una elección deliberada estar sin redes sociales durante dos años. Me desperté preocupado por tener que decir algo sobre el tema del día. Entonces pensé por qué tendría que decir lo que siento sobre esto. Cuando tú’ estás en las redes sociales y eres una figura pública, te despiertas por la mañana”. Con “bonjour” y empiezas a decir algo de inmediato. Luego, incluso cuando comías algo, tenías que mostrarlo. Así que pensé que quería volver atrás y decir lo suficiente sobre perseguir el futuro. La sensación que tuve cuando me desconecté de las redes sociales fue la misma que cuando dejé de fumar. Luego, finalmente, hablamos de los que odian “pero sí, a quién le importa”, nos decimos entre nosotros. Pero luego nuestro ego se hace cargo, todos somos así. Tendemos a ver los comentarios con la esperanza de leer los elogios. Luego, cuando te insultan, te sientes terrible por eso. No es verdad que no se ven afectados porque entonces estás enfermo . ¿Pero quién te hizo este insulto? ¿Cual es? ¿usted no lo conoce? Ni siquiera sabes quién es. Pensé para mí mismo ¿por qué? dos años sin. Fabuloso. Viví, vi y vi las noticias. Es suficiente”.

Después de Ischia, nos damos cuenta de que Italia necesita una reforma. Fiorello también dedicó un tema a la tragedia de Ischia. “Hablé en RaiPlay de cierta hipocresía al hacer lo que sucede después de una tragedia. Como, después de Ischia, todos los italianos probablemente estén más o menos cansados ​​​​de escuchar las mismas frases ahora dichas, como si estuvieran en un guión, cuando ocurren desgracias: ‘Podría se han evitado’ ‘Es un error’… Una cosa sobre que todas las instituciones se suceden y las cosas no cambian, tenemos una zona insalubre de puentes desmoronándose en Ischia y hay que considerarlo como un poco de todo Estas cosas no se hacen después de la tragedia. El dinero se da y luego se olvida. Ahora entendemos que toda Italia necesita una reforma. Los ciudadanos también tenemos que hacer nuestra parte y seguir las reglas. Todos tenemos que hacer eso”.

FUORTES: “FIORELLO ES UN SERVICIO PÚBLICO” – CEO de rayos carlo fortes Saludó el regreso del showman a Rai con palabras de agradecimiento: “Este programa con Fiorello fue un pequeño sueño, muy importante para Rai. Una cita diaria con el mejor y más importante artista italiano del espectáculo.. No había pensado en hacer un programa matutino, estaba pensando en algo diferente, pero él estaba decidido a hacerlo. Me sale esto porque: Creo que es un regalo extraordinario para empezar el día con una sonrisa: Creo que es realmente un servicio público. Es un servicio público”.