Finalmente es azul, Italia gana la Copa Davis. El pecador y el equipo: nuestra perspectiva sobre el tenis ha cambiado

Del 19 de diciembre de 1976 a 26 de noviembre de 2023. de santiago Chile A Pasas de ron. Entre 17143 días. Juego, set y Copa Davis Italia. después 47 años Los azzurri volvieron a la cima del mundo al final del partido final contraAustralia Liderados por Lleyton Hewitt, perdieron en su segunda final consecutiva después del año pasado contra Canadá. Sólo podría ser la persona que cedió el punto decisivo. Yannick kafirGracias al éxito contra Alex de Miñaur Con marcador de 6-3 6-0. Para los azzurri, esto es todo Segunda ensaladera de la historia. Yannick Siner, lorenzo Sunigo, Lorenzo Musetti, Mateo Arnaldi Y Simone Bolelli Hacerse cargo de la publicidad Adrián Pannata, Corrado barzotti, orinar Bertolucci Y tony Zugarelli. Filippo Volandri tiene lugar Nicola Pietrangeli.

Éxito histórico, A Muharram rotoEl sueño de Jannik Siner de san blanco, Bolzano. No fue solo eso conductor absoluto, Mucho más. Fue el jugador capaz de subvertir una de las reglas que se habían vuelto “sagradas” en los últimos 20 años del tenis: nadie gana un partido después de salvar puntos de partido contra él. Novak Djokovic. Esto ha ocurrido sólo tres veces en los 1.300 partidos del serbio. En la práctica, Sinner pudo convertir a A.J. Guion Ya escrito, un resultado que se da por sentado. Italia ganó la Copa Davis en ese momento, salvando tres puntos de partido que quedarían en el equilibrio En la historia del tenis italiano.. Entonces, antes de Australia, antes de Miñaur, antes del éxito. mateo Arnaldiel otro Gran protagonista De esta final. El jugador del San Remo fue la verdadera estrella del partido contra los australianos. La variable que puede dar el mínimo de sospecha Al desafío. Su victoria puso al equipo de Volandri en posición característicalo que elimina el único peligro que Australia puede traer, que es Doble.

La victoria de la selección de Filippo Volandri no es una victoria casual, sino la conclusión de una historia camino. El pináculo del crecimiento tenis italiano Comenzó en una fecha y lugar concretos: viernes 8 de junio de 2018, París, Roland Garros. Marco Cecchinato Dándose a sí mismo y a Italia una semifinal de Grand Slam que se había perdido durante 40 años. No importa si la explotación del tenista en Palermo resulta al final un caso aislado. Su heroísmo y, sobre todo, su logro en cuartos de final contra Novak Djokovic،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،」 ،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،」 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ، agitación. De allí nacieron los primeros 1000 Masters italianos. Fabio Fognini En Montecarlo en 2019, la primera final italiana Wimbledon 2021 a Matteo Berrettini (Además de llegar a semifinales del Abierto de Australia 2022 y del US Open 2019), su primera participación en las Finales ATP, títulos en el torneo ATP 500 y la presencia de los italianos entre los diez mejores del mundo. también Turín Como sede Finales ATP Es el resultado de este proceso. Sin previo aviso, el tenis italiano volvió a ser competitivo, y tal vez incluso temido. Hoy también se ha convertido en una perspectiva exitosa y definitivamente cambiada.

Una victoria que no sólo es histórica, sino que reequilibra un poco una tendencia que nos ha hecho tener un déficit muy negativo, tanto históricamente como contra Australia. De las siete finales que precedieron a esta edición, Italia jugó bien tres Contra los australianos con Como muchas derrotas: En el 1960 Con un marcador de 4-1, en 1961 Por 5-0 y en 1977 Por 3-1. En las otras finales, los azzurri se enfrentaron Estados Unidos (5-0 en 1979). Checoslovaquia (4-1 en 1980), y como mencionamos anteriormente, Suecia (4-1 en 1998).

Matteo Arnaldi vs Alexei Popyrin 7-5 2-6 6-4 El equilibrio se rompe inmediatamente. Arnaldi fue construido Tres puntos de quiebre. Popyrin salva los dos primeros con un cómodo saque y volea, pero en el tercero el australiano falla en longitud. La función no es suficiente para aliviar el estrés. De hecho, la reacción es inmediata. Mal giro de saque para Blue y Popyrin lo vuelve a encontrar igualdad. La rueda es el elemento que une a los jugadores, y con él se conectan Muchos erroresY algunos de ellos son muy peligrosos. En una de estas cosas, Arnaldi tiene una nueva oportunidad de estirarse. Pero el australiano anuló el saque. Sobre el 4-5 litros“Los residuos azules son malos”. Tres puntos específicosluego guardar Dos puntos de quiebre A Popyrin para la siguiente ronda. Una tendencia oscilante sólo puede terminar de una manera: alcanzar el punto de equilibrio. Pero no, porque Arnaldi consigue Nuevo punto de ajuste Y esta vez no se equivoca. El golpe de derecha recuperado del número 40 del mundo está en la red. La ventaja en el marcador no consuela al Azul, al contrario. En el primer partido, Australia se rompió. Tercera partida, la nueva oportunidad de Popyrin. a fractura prolongada Incluyó errores forzados y dobles faltas, lo que permitió al australiano restablecer fácilmente la paridad en el tercer punto de set. La respuesta de Arnaldi acaba debajo de la cinta. La tendencia no cambia ni siquiera al principio grupo critico. Azul continúa cediendo tres puntos de quiebre. Aquí viene una reacción que nunca antes había sucedido. Valientemente, Arnaldi salvarlos a todosPero la fragilidad en el servicio persiste. ¿traducción? Cuatro ocasiones más para Popyrin, dos en el 1-1 y dos más en el 3-3. Todavía se puede hacer más por el australiano. Cada punto de interrupción cancelado es uno Misma confianza Para Arnaldi hubo una oportunidad de romper la balanza a su favor, pero fue en vano. La tensión aumenta y Arnaldi vuelve a encontrarse a un paso abismo. El As viene al rescate y le da el empujón final. El brazo de Popyrin tiembla. Puntos de partido Se consigue y no se controla al transeúnte azul. a El triunfo de la flexibilidad. La victoria se entrega al bastón de mando. Yannick kafir.

Jannik Sinner vs Alex de Miñaur 6-3 6-0 Operaciones de acortamiento. Esto es tan tiktat Lleyton Hewitt Regresó a De Miñaur. Sin embargo, es una táctica que confunde al malhechor. Dos partidos. ya esta en tercer lugar romper A la primera oportunidad. El globo australiano es muy profundo. Mantener a De Miñaur a flote es la solución una personalidad Y el PiernasPorque el balón y la densidad de Yannick a esta altura del juego Otra etapa. Y así llega otro punto de parada. El as externo empuja al No. 12 del mundo a 4-3. El primer juego complejo de Sinner. Blue ofrece la oportunidad de regresar pero resuelve todo con ello. Gran derecho. Es la única emoción del set que termina justo después. Tres puntos sólidos para Jannik, anotados en el segundo. De Miñaur no controla el balón. Los puntos muertos ahora están marcados en azul El golpe aterriza. Rotura inmediata en el segundo set. La fuerza de los golpes es completamente diferente. Es el momento decisivoQuien decide entregar a De Miñaur. En alas del entusiasmo, el pecador no tiene dificultad en volver a estirarse. El revés del australiano fue detenido por la cinta. Azul no quiere esperar y construye dos puntos de partido con el servicio de su oponente. La primera vez que el pecador comete un error, la segunda de Miñaur encuentra la línea. Y el tercero Lo correcto. El revés del australiano es ancho, como Yannick Sinner sonríeLorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Filippo Volandri y también mateo beretini.