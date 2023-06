Filas de horas en las gasolineras y mercado negro en auge: Cuba se enfrenta a la crisis del petróleo. Quien necesita gasolina paga 10 veces más

público en general un Cuba pasa más de un tercio de su vida Cola. Después Período especial Esta tendencia continuó en los años 90, tras la caída del imperio soviético al que la isla estaba indisolublemente unida. crónico En un sentido peyorativo, especialmente después del final del segundo mandato obama y promoción presidencial Triunfo Destrozó las reformas de su predecesor, incluidos los intentos poco entusiastas de acabar con el secularismo. Prohibición Americano.

La novedad es que esta placa del año pasado solo es difícil de encontrar productos alimenticios asignado biblioteca de abastecimiento Estado – Un sistema de racionamiento que garantiza un requerimiento mínimo al ciudadano Precios populares – se extiende a Combustible. Hoy las infames colas cubanas incluyen no solo a los peatones, sino también a los medios de transporte.

El misterio del petróleo cubano

Aún así, Cuba tiene petróleo crudo. y buena calidad Se estima que Reservas geológicas Mapeado en la ZEE (Zona Económica Especial) antes Golfo de México Tamaño 10.000 millones de barriles concentrada en la provincia MayabequeDesde vía autopista habana del este llega Matanzas. Es un crudo muy pesado que se encuentra a gran profundidad bajo tierra, por lo que las tecnologías deben evolucionar a lo largo de los años para explotar al menos el 70% de los yacimientos disponibles.

Dado que también se perforan pozos marinos, se prefiere la extracción no convencional: se trata de perforaciones horizontales a determinadas profundidades, a través de las cuales se crean microcanales, en los que se inyecta agua a alta presión, lo que genera vapor, Licua hidrocarburos Facilita el montaje en superficie. encima de eso pista de aceite Los tanques de recolección están ubicados taza (Unión Petrolera de Cuba), El planta termoelectricaMuchos Tubos de extracción Dispersos por el territorio y las chimeneas de la refinería. Cuatro están activos en Cuba, pero los frecuentes problemas de mantenimiento provocan averías. Lo importante aiko lopezCerca de la capital.

Ya después de Playa Guanabo, La olor a aceite es insoportable Algunos operadores aseguran que pasa la mayor parte del jugo, por la pesadez de la materia prima y la insuficiencia de las refinerías. Generación eléctrica Y el resto se venden Bélgica Casi 10 millones de dólares al año. Pero Cuba se ve obligada a importar más de 70 para satisfacer sus necesidades energéticas internas Colombia y de España.

¿Razones? Al embargo se suma la falta de unidad entre Cuba y sus aliados históricos. Porcelana, Venezuela Y Brasilexcepto paréntesis Bolsonaro. Es necesario compensar sus deficiencias. Con Venezuela, el gobierno de Castro nunca fue más allá “Comercio en la naturaleza”: A cambio de crudo y combustible Personal medico. China prevé invertir 6.000 millones para modernizarse Refinería de Cienfuegos A diferencia de las empresas conjuntas en 2011, no pasó por EcuadorBrasil y Venezuela produjeron los mejores resultados.

allá Resurgimiento de la prohibición El golpe final a Venezuela lo dio Trump en 2017 Petróleo de VenezuelaLa agencia estatal -y en consecuencia a su referente político-, obliga Recortan suministro a Cuba a la mitadEsto ha disminuido desde 2018. 90.000 a 55.000 barriles por díaDisminución continua hasta mayo de este año.

Como resultado solo ha desaparecido la gasolina. Servicios Generales Empezando por las termoeléctricas, el crudo pesado local ya no es suficiente para alimentar. Así que siguen ahora abagones, es decir, cortes en el suministro eléctrico en los distritos centrales de La Habana, que tienen un alto consumo, dejándolos a oscuras. la chispa de la gente protesta Julio de 2021 surgió precisamente de estos eclipses.

Entrevistó a los líderes del Ministerio de Energía y del Sistema Eléctrico Nacional en ese momento. informe verde En 2021 se confirmó que “los apagones constantes se deben a las limitadas reservas operativas del sistema, además de que la entrega tiene limitaciones técnicas”. Así que las consecuencias negativas son inevitables. Aparte de eso, “dificultades en el mantenimiento estructural y mantenimiento de la termoeléctrica determinan la alta tasa. averías ey Picos inesperados Producción”. Es por ello que el crudo se utiliza casi en su totalidad para energía y lo poco que queda para combustible se topa con problemas relacionados con la refinación, obligándolo a depender de las importaciones a pesar de las reservas insulares. México Y desde arriba de todo Rusia. Un regreso no deseado al pasado cuando la isla era de la variedad caribeña.Unión Soviética.

jugo (El Subah)

Luis Jorge Es un coleccionista de autos utilitarios antiguos. Su 126 de color fucsia de 1974 está bien mantenido y en perfecto estado de funcionamiento. explica el mecanismo de Bolso negro gasolina esta en la habana hoy negocio de la calle (comercio callejero) es el más rentable de todos: “Esta crisis es una bendición para quienes lo hacen. especulación Su propio negocio. El gobierno lo vende por gasolina Super 94 30 millones (Moneda Nacional, peso antiguo, sda) por litro. Sin embargo, debido a la escasez asociada a la distribución y el transporte en la capital, que se ha triplicado en los últimos años, necesariamente tendrá que contratar uno. Circulación en bombas. Todos los lunes puedo hacer una reserva con el distribuidor de cuppets de mi preferencia, una vez ingresados ​​los datos en la computadora se me asignará un código, y a medida que se acerque mi turno, Hace 50 o 100 númerosrecibo un mensaje de telegrama Con aviso para hacer cola en la estación seleccionada el día asignado. El truco es reservar todos los lunes Diferentes distribuidores, cuando empiezan a llamar, primero aparezco con un tanque vacío, que he llenado (me reservo el derecho a un tanque lleno) y estoy listo para vender a personas que tienen compromisos urgentes y no pueden esperar su turno. . El precio de la gasolina para reventa varía 400 a 500 paisa por litro (Básicamente un margen de beneficio que supera el 1000%). Una vez frente al automóvil del ‘cliente’, tomo la funda de goma, la inserto en mi tanque, la succiono y, cuando aumenta la presión, bombeo la gasolina hasta que el tanque está lleno y fuera de allí. Dibujo el tamaño requerido por el comprador. Mientras tanto, si recibo una llamada de otra bomba, vuelvo a vaciar el tanque y vuelvo a la fila para llenarlo. Etcétera”.

Esta comercialización no solo significa que no hay suficiente combustible para todos, sino que hay personas que lo acumulan más allá de lo que pueden pagar. También comprime archivos. Frente a las máquinas expendedoras. Un negocio tan desvergonzado, a menudo la ceremonia del “jugo” comienza ya durante la cola, la gente se apresura a acercarse y pide algunos litros para comprar “libros”. Jasal”El Subah“Como lo llaman los taxistas, por la tarde estará equipado con un tanque y una manguera cerca de la gasolinera Cupet Riviera, que lo aspirará. Ella da 500 MN (al tipo de cambio actual, 2,8 euros) por 87 litros de gasolina regulares para clientes ocasionales. Le pregunto algunas cosas: “¿Cuánto quieres, amigo? Este es el precio más bajo que te puedo dar, la gasolina es muy cara. Sin embargo a Mercado negro Por esa cantidad estás comprando Super 94, no 87 de bajo octanaje. En la estación guanabo, la única empresa cercana a la capital donde los extranjeros pueden adquirir la mercancía pagando 620,70 MN por 20,69 litros. Exactamente 30 MN por litro, al tipo de cambio de 0,16 euros.

Sin embargo, esperar es un lujo que los que tienen prisa no se pueden permitir, y si van al Aeropuerto José Martí, pueden esperar a los taxistas para quienes es fundamental tener siempre el tanque lleno de combustible para los viajes. Mejor Pago: 20 dólares o 2.000 pesos. Así que esta energía está subordinada al interés. El inevitable “encaje”. Los que trabajan allí deben ser pagados. Siempre con retraso, el gobierno trata de frenar este tráfico ilegal. Llevamos dos semanas desarrollando la aplicación homónima. Entradas Esto, una vez operativo, reemplazará la práctica actual, obligando al cliente a registrarse con una sola cubeta de servicio, previniendo automáticamente cualquier actividad fraudulenta.