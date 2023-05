Festival de Cine de Cannes 2023 Looks: Andie MacDowell 5 Scary, Wim Wenders 8 Perfect, Georgina Rodriguez Clone 4

El cielo de Cannes está en llamas. Listos para recibir el estreno de “Perfect Days”, el nuevo esfuerzo de Wim Wenders. Como en sus películas, todo está estudiado. Incluso su apariencia. Sorprendentemente, aparece como la “portada” del enigmático y maravilloso cuadro de Friedrich El vagabundo en un mar de niebla. Más que un vagabundo, el director aparece como un personaje sacado directamente de una oscura novela victoriana. Gafas redondas, pajarita y con la mano, como contraparte, su mujer, Donuta, en un look todo rojo. sincrónico. La propia historia de la película, la vida feliz en Tokio de un conserje suspendido entre el trabajo y el amor por la música rock.

Generaciones de bailarines se han unido en nombre del arte. El asociado por un lado a la canosa y refinada Min Tanaka y por otro lado a la representante de la Generación Z Trypsicoria Aoi Yamada. Tal vez no sea natural, incluso esté un poco construido. Pero no está mal aquí. Así te enfrentas a la alfombra roja. Y a pesar de la capacidad de la pequeña Yamada para pagarlo, evita mostrar “fragmentos” de desnudez para robar una imagen. Una pareja podrá ser premiada con Palmares por interpretar también el “Imperio de los Altos Sentidos Estéticos”

Sólo les separa una década. May Musk y Andie MacDowell. La madre de Elon tiene 75 años, mientras que la actriz tiene 65 años. Si hace unos días la primera mujer había “ganado” el Monte dei Marche estimulando la atención de los flashes al presentarse al estilo Miranda Priestley / Dear Mom, Andie MacDowell vuelve a proponer canas y una “madre de la novia”. vestido, con lazo en el cuello con “efecto Colágeno” y manga extra larga. Mae golpea a Andy. sin duda.

¿Un modelo para “été dernier” o un modelo été actuel para Léa Mornar sobre la carpa roja para la película “Last Summer” de Châtrin Brelat? Por definir… Definitivamente un tributo a los hombros espaciales a lo Claude Montana. Quizás sea la misma que sugirió la armadura espacial para el manga japonés Star Mazinger. Pero falta un toque de ironía: el pantalón es tan suave con este look árabe y aberturas laterales. Y de nuevo un escote con traviesas solapas. Todo es perfecto para una pelea con Grendizer o Jeeg (quien hubiera ganado definitivamente), pero en Croisette tiene un efecto especial fuera de foco.

Los transformadores se encuentran entre las criaturas mágicas del universo de Harry Potter. con diferentes valores. También está relacionado con los miedos conscientes e inconscientes de cada uno de nosotros. Como la encarnación de otro clon de Kim Kardashian. Pero parece que sí. Aquí aparece en la alfombra roja Georgina Rodríguez, una suerte de versión latina de la empresaria y modelo. Para que no quede ninguna duda, lleva, como suelen hacer las Kardashian, un vestido de tela dorada texturizada, bordado con lentejuelas doradas y chapado en oro. Parte ánfora y parte sirena, ¿el resultado final? Listo para ser escenificado por Madame Tussauds. Que este año dejará de albergar a todos los invitados acristalados en la Croisette 2023.

¿Qué haces cuando estás al frente de un evento como el Festival de Cine de Cannes? Hay neutralidad. Así, la presidenta de Kermis, Iris Knobloch, que cumplió un mandato de tres años para las ediciones de 2023, 2024 y 2025, se habrá dicho a sí misma: “Vestido largo, austeridad y visual. Así que me puse entre blanco y negro”. Control básico un poco ponziopilatesque. Atractivo. Pero nada más

Todo siempre pasa el verano pasado. Incluso si no vas a Marienbad. Así será en el plató de “Last Summer” que Léa Drucker y Samuel Kircher han afinado como complementos. Aquí están haciendo el Monte dei Marche al revés, brazo impecable. Aquí el modelo que hace eco de la sirena de Leah está bien calibrado, y el Samuel de botonadura sencilla del joven actor, a los 18 años, lleva un “cepillo extra”. Nota: La instalación es un solo botón en un lado. Si eres un adolescente, esto es perfecto.

Negro, clásico, le sienta bien a Clotilde Courot que ya está en Saboya, y para estas veladas eligió cuidadosamente sus looks sobre la pasarela. El guantelete/manga de tul transparente contrasta maravillosamente y realza las pequeñas joyas, pero es muy, muy apropiado. Con un peso “específico” notable.

Ahí estaba la pequeña Masia. ¿Pero un lindo vestidito con ese tren de diez kilómetros? todos se han ido? Luego, el vacío lo llenó Aditi Rao Hydari, la superestrella del Made in India, quien es amada por la audiencia por sus atuendos coquetos. ¿degustacion de comida? ¡Sí! Porque la alfombra roja vas y el vestido más delicioso que puedas encontrar. Entre los más notorios está el caso de 2015 cuando Rihanna lució el modelo que luego fue rebautizado como Omelet Dress en la Met Gala de Nueva York. Una innovación con tren infinito, pero en forma de tortilla hecha por el diseñador chino Guo Pei. Condición social, con diferentes paráfrasis de degustación de huevo. Ahora en Croisette, fue la actriz india quien hizo su propuesta. Llevaba lo que podría definirse como un vestido Pringle por el color y el hábil entrelazado de los drapeados, tan bien combinados que parecían, sin embargo, la deliciosa montaña de papas fritas que se vende en un tubo de cartón. De hecho, hay que destacar que el vestido con cola es el resultado de un minucioso trabajo de bordado y aplicación de pequeñas flores con una línea geométrica. Pero… siempre hay un efecto final pero recuerda las patatas fritas rústicas. Quizás esto también se deba a que Monte dei Marche se elabora a partir de la hora del aperitivo. Si se hace por la mañana, sería, como escribió Anna Piaggi, el momento de “Broche & Brioche”.

No solo supermodelos sino también reinas de belleza. Muchas de estas veladas se turnaron en la alfombra roja. Aquí está ella, ahora Miss Brasil 2016, y ahora modelo Raíssa Santana. Con apariencia de una ligera ensalada niçoise, es una versión muy dietética. Entre el falpalà, la cintura estrecha y el triunfo del tul, todo en un ligero tono esmeralda lo que hay que decir, parafraseando: “verde en la tarde, hora de brillar, ojalá”. También a juzgar por la maravillosa decoración expuesta. Pequeña pregunta: ¿qué pasó con las estrellas brillantes hace muchas décadas?

estrictamente de Japón. Eso es de las líneas modelo de Mademoiselle Yulia en “Cobweb” (Dans La Toile). Bordados electro como la música que es el ADN de la ex cantante y DJ made in Japan. La peluca verde es el color de contraste que marca la diferencia. Cuando se dice que el estilo japonés enseña.

Katherine Langford, llámame Camila: 4

Se entiende que la reciente coronación de Su Majestad el Rey Carlos III y la Reina Camila se vio afectada. Pero para inspirarte en hechos y personajes como estos, tienes que comprometerte. Y muchos más. Katherine Langford, conocida en la pantalla chica por su actuación en la serie de televisión Thirteen, debió decirse a sí misma: “Voy a ser como la reina Camilla”. Un precioso vestido de noche en la meseta con tacón cuadrado y paje a cuestas. ¡A la Croisette! Pero la joven no sabe manejar el tren, pues aunque lleva el mismo nombre que la actual Princesa de Gales, no tiene la misma (aparente) experiencia en el manejo de la alfombra roja o los momentos formales. ¿un resultado? No es una actuación de los Globos de Oro como las actuaciones de televisión que le dieron la nominación. Vuelve a leer el texto y memorízalo todo.