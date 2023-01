Un nuevo enfrentamiento entre Luca Onestini y Nikita Pelizon – Gran Hermano VIP

Tras el acalorado enfrentamiento que se produjo durante la cena brasileña de anoche, onestini Y Nikita Deciden volver a hablar para aclarar su complicada situación.

Habiendo tenido muchas dudas sobre las verdaderas intenciones de la influencer, Nikita intenta que los VIP entiendan su punto de vista y comenta: “La importancia crítica que percibí no me dio una sensación de claridad”..

“Todo lo que hice y todo lo que dije siempre lo pensé y lo hice porque tenía ganas de hacerlo”. Onestini responde que le explica que, contrariamente a lo que pueda pensar, disfrutaba pasar tiempo con ella. A pesar de esto, él le dice que siempre ha sido leal y que por eso todavía no entiende su reacción. “Desde el punto de vista emocional, entiendo que no eres lo que busco, pero como amigo, sí, porque estoy bien contigo”. explica y agrega “Como amigo estoy aquí, para todo lo demás no lo soy”..

Además, al hacer una retrospectiva de lo que sucedió entre ellos, el otro significativo admite estar amargado y decepcionado: “Me sentí traicionado por alguien con quien siempre fui honesto”.

La modelo dice que se sintió decepcionada porque, si en un principio esperaba que algo pasara entre ellos, en los días siguientes se encontró frente a una situación completamente diferente y complicada.

La influencer explica que cambió de opinión solo después de descubrir algunos aspectos de su personalidad que no apreciaba, y para aclarar de una vez por todas, le aconseja aprovechar el momento para expresar su punto de vista con total sinceridad: “No tiene sentido negar lo que pasó. Admite tus errores”.Y Puedes decirme lo que quieras, pero sé claro. Concluye, dispuesto a escucharla.

“Quiero superar todo eso”. exclama Nikita, pero ante la insistencia de los VIPs, admite que se desilusionó sobre todo por no entenderlo. ‘Me sentí incomprendido’ Gritó.

La conversación continúa entre los dos y si por un lado Onestini sigue exigiendo más claridad y honestidad, por otro lado Nikita intenta explicar su punto de vista sobre lo sucedido.

¿Podrán los dos personajes importantes encontrar un punto de encuentro para la coexistencia pacífica?