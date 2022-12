Netflix rompe todos los récords | ¿El podio amenazado?

Wednesday, la primera serie firmada por Tim Burton, ha alcanzado el hito masivo de los 1.000 millones de horas vistas por los usuarios de Netflix, una puntuación alcanzada en la historia de los grandes solo por otros dos títulos.

La serie es un drama adolescente con elementos eróticos y sobrenaturales, con elementos góticos y Versión sin editar para el miércoles addams: Fue interpretada por Gina Ortega, quien junto a Burton lograron llevar a la pantalla chica una versión renovada del icónico personaje.

serie estándar

Netflix clasifica la popularidad de sus programas en función de la cantidad total de horas vistas exclusivamente en los primeros 28 días de su lanzamiento, desde que Wed llegó al catálogo el 23 de noviembre, lo que significa que La racha de Burton tiene menos de una semana para establecer nuevos récords.

Con 1020 millones de horas vistas, el miércoles superó a series como Dahmer: The Jeffrey Dahmer Story y House of Paper, que aún no han alcanzado la marca de los 1000 millones de horas. La peculiar serie sobrenatural con sabor a adolescente obtuvo el tercer lugar de este ranking, y superada así por los grandes éxitos de Netflix.

Series de Netflix más vistas

Es posible que algunos de ustedes ya lo hayan descubierto. Hablamos de la primera temporada de Squid y la cuarta temporada de Stranger Things, con 1.650 millones y 1.350 millones de horas, respectivamente. En los últimos dos años, nos hemos encontrado cada vez más informando sobre estas calificaciones basadas en opiniones. Lanzado por Big n, a diferencia de años anteriores donde Netflix ha evitado categóricamente compartir este tipo de datos, incluso con los de adentro. Beau Willimon, el creador de House of Cards, dijo que la compañía no quería compartir las horas de ver la popular serie con Kevin Spacey y Robin Wright ni siquiera con él.

Este cambio está presenciando un nuevo sitio web lanzado por Netflix En noviembre se publican los rankings de las series y películas más populares, así como un ranking global de los títulos más vistos de todos los tiempos. Las listas se actualizan semanalmente y están ordenadas por el número total de horas vistas por los suscriptores. Esta es la mayor transparencia que ha logrado Netflix, pero también es cierto estas La información también está destinada a los suscriptores Constantemente actualizado sobre los títulos más famosos.

Grandes resultados para el miércoles y Netflix

Recientemente Wed también ganó otros premios Dos nominaciones a los Globos de Oro a Mejor Serie Musical o Comedia, mientras que Gina Ortega opta a Mejor Actriz de Serie Musical o Comedia. La serie de Tim Burton sobre The Addams Family ha estado, desde sus inicios, entre las series más vistas en Netflix, y ahora solo el tiempo dirá si el miércoles podrá superar a Stranger Things y Squid Game.

A pesar de los muchos servicios de suscripción de transmisión en el mercado, Netflix lo está haciendo bastante bien, como lo demuestran los 209 millones de suscriptores registrados durante 2021. Big N sigue siendo el servicio de transmisión más grande del mundo en la actualidad Y el éxito masivo del miércoles y la colaboración con Tim Burton la ayudarán a mantenerse en el número 1.