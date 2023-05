Ferrara confirmó que el concierto de Bruce Springsteen se realizará a pesar del mal tiempo. El enfado de la afición: «Es imposible llegar. ¿Ni una palabra para las víctimas? “

A pesar del mal tiempo que puso de rodillas a Emilia Romagna, el concierto de Bruce Springsteen tendrá lugar mañana, 18 de mayo, en Ferrara. Así que se aseguró de organizar el evento. Pero muchos fanáticos parecen no estar de acuerdo con la decisión y no duden en revelarlo. Carreteras cerradas, ríos desbordados, deslizamientos de tierra, etc. Ayúdanos a entender cómo llegar a nuestro querido Bruce en estas circunstancias, ya que no se trata de reprogramar el evento”, pide el usuario bajo una publicación reciente del histórico promotor de Springsteen en Italia, Claudio Trotta, quien en estas horas encontró su Facebook. Perfil inundado de comentarios de este calibre. ‘¿Pero crees que es normal no decir unas palabras sobre lo que está pasando en Amelia? Estamos en un colapso. La gente está muriendo y las carreteras están bloqueadas. Despliegue de tropas arrebatadas a los necesitados en estos momentos. Billete 180 euros y una imposibilidad objetiva de llegar a Ferrara. ¿Estamos bromeando? Hacer algo. Bloquea todo”, insta otro. Y otra vez: “Cancelaron el evento de Bruce, aunque fuera por respeto a las víctimas”. Incluso decenas y decenas de comentarios.

La respuesta de la organización y Piantedosi

Pero de momento, parece que la organización no tiene intención de aplazar el concierto, al que se espera una asistencia de 50.000 espectadores, porque “la actual previsión meteorológica no pone en peligro su realización”. Y todavía existen acuerdos con Trenitalia para trenes privados. “Somos muy conscientes de la difícil situación, pero todo lo que hacemos, lo hacemos con la máxima seguridad y con el máximo respeto por las necesidades de todos”, dijo Trotta. Y ha querido aclarar: “Ferrara no es una zona roja, los colegios no están cerrados, los fenómenos meteorológicos se están acabando como indican las previsiones y las instituciones también”. En lo que respecta al tráfico rodado, quiere enfatizar que solo algunas partes de la autopista A14 están cerradas y Adriatica se puede utilizar como alternativa. El ministro del Interior, Matteo Biantidossi, también se pronunció sobre el tema, afirmando que aún no había abordado el problema, dado que no es un área directamente afectada por el mal tiempo.

