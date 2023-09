Ferragnez listo para entrar a vivir: esto es lo que cuesta un ático en Citylife

el Veragnise Ellos están listos para moverse. La entrega estaba prevista para el verano de 2023, pero en lo que respecta a la construcción, sabemos que los tiempos son relativos. Sin embargo, a finales de año, Fedez y Chiara Ferragni se instalarán en su nuevo y ultralujoso apartamento en el corazón de Citylife. es un ático Súper ático Fue construido dentro del nuevo complejo Libeskind II, a tiro de piedra de donde vive hoy la pareja, y que está valorado en unos 6 millones de euros.

Números Una locura pero acorde con el mercado inmobiliario de Milán y teniendo en cuenta que la familia Ferragnise no escatimó en espacio, optando por el apartamento más grande -un ático de dos niveles en el último piso del edificio- con una superficie que, según los rumores, , tocará 300 metros cuadrados.

Detalles del ático en Ferragnez

Como ha ocurrido en otras ocasiones, Chiara Ferrani ha participado en otras nuevas las fotos El ático, que fue capturado durante la reciente inspección del influencer, está publicado en su página de Instagram. Parece que la obra está a punto de finalizar y si te fijas bien en las fotografías descubrirás que cada miembro de la familia tendrá su propio baño personal. el Baños Para los niños, León y Vittoria, en tonos azules y rosas, mientras que la sala principal dedicada a Chiara y Fidez, se creó en diferentes tonos de grises con muebles de madera y un doble lavabo. Grandes ventanales, una chimenea y una escalera de caracol futurista que conecta el ático con el superavático proporcionan una visión más amplia del entorno.

Críticas a los pioneros de las redes sociales