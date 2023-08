Falleció Michela Murgia, tenía 51 años. Novelas, feminismo, antifascismo y lucha por los derechos: la vida de una escritora sarda en las barricadas

michelle murgia ella murió. La escritora feminista y agitadora cultural es su origen capras Él (Oristano) tenía 51 años. Hace unos meses dio una entrevista donde aseguraba estar sufriendo Carcinoma de células renales a la etapa cuatro ya partir de ahí “no hubo vuelta atrás”. Muchos la recuerdan hoy como una heroína de batalla feminista radical, “una forma de luchar contra la discriminación de género”, y luego, más recientemente, recurrió al concepto amplio de “familia queer“con”sin matrimonioSin embargo, solo a partir de 2019, la escritora sarda comenzó a dedicarse por completo a esta identidad y a la reconstrucción del contenido y el lenguaje.

Gracias a dos artículos escritos con Chiara Taglifieri – Morgana: Historias de chicas que tu madre no aprueba Y Morgana: El rico soy yo (ambos publicados por Mondadori) – y en otro artículo de 2018 – El infierno es un buen recuerdo (Marsilio) – Murgia denuncia el nunca cuestionado estado existencial y definitorio de lo masculino que ha caracterizado la ficción literaria y el lenguaje de la vida cotidiana, haciendo jugar a las mujeres Personaje secundario aleatorio. “Somos feministas si nos rebelamos contra la condicionalidad feminista como destino, pero somos igualmente feministas si reivindicamos que las generaciones son una base y lo vivimos como una forma definitoria de estar en el mundo, tengamos hijos o no”. escribió en 2018.

De hecho, 2019 es el momento de la intuición gramatical que intenta revolucionar el idioma italiano: schwa. En los libros que escribió con Taglifiri, explica: “Donde fue posible, lo elegimos No uses masculino en exceso.que tradicionalmente también afirma representar el género femenino, y lo hemos reemplazado con Phonemi Showalo que lleva a un plural neutro.” En un video popular que ha recibido millones de clics, Murgia nos dice cómo se debe pronunciar el nuevo sonido: “Si quieres pronunciarlo, no tienes que aprender ningún sonido extraño : ya lo hiciste mientras cantabas las canciones de Pino Daniele (Estoy tan loco, Nápoles) o decir correctamente palabras en inglés como about, sister, other.” Incluso antes del artículo de 2013 sobre feminicidio— La maté porque la amaba: ¡Error! – A partir de 2011 El principal libro para comprender la transformación cultural e ideológica del autor sardo. Es con el Ave María – y la Iglesia inventó a la mujer (Einaudi) Anne Murgia, ex activista en acción católica y exprofesor de religión (en 2007 incluso respaldó la candidatura de Mario Addinolfi al Secretariado del Partido Demócrata), criticando radicalmente el papel de la mujer en la narrativa que impuso Iglesia Católica. Y lo hace de manera contundente aunque teñida de ironía (muchas veces en sus libros distorsiona o cita piezas de la música pop italiana a la manera de Lella Costa) a partir de la representación de la muerte en relatos sagrados, como en libros y películas: siempre la muerte del varón, pero ¿dónde está la muerte de la mujer?

Sin embargo, Murgia es bastante extraño para llegar a uno Batalla contra el patriarcado Y contra lo masculino Tras una importante carrera, aunque rápida, como novelista, pero sobre todo tras aparecer por primera vez como un completo outsider, denunciando las locuras criminales del mundo laboral neoliberal, siempre una actitud divertida e irreverente. A la edad de 35 años, llegó a los titulares nacionales en 2006 cuando publicó su ISBN (Hoy Einaudi ha reimpreso y publicado casi todos sus títulos posteriores) The World Should Know : la novela cómica de Taraji sobre el operador telefónico inestable. Una especie de denuncia acrobática y un tanto demente del ritmo de trabajo frenético, frenético, en la fragilidad del call center de una corporación multinacional en Estados Unidos. Una historia en forma de autoficción con su etapa como teleoperadora de Kirby que luego se convertiría en el argumento de la película de Paolo Virzì, Toda la vida por delante.

A decir verdad, a Murgia le hubiera gustado convertirse en novelista de lujo. Y a decir verdad, incluso tuvo éxito en una película debut tan importante. Acapadora (2009, Einaudi). Novela premiada Campello, además de estar traducida a muchos idiomas, Accabadora está ambientada en un pequeño pueblo de Cerdeña en la década de 1950 donde una joven es cuidada y acogida en casa por la vieja costurera del pueblo, una mujer que esconde un antiguo y profundo misterio sobre las colinas. entre la vida y la muerte. Hay algo espeluznante en esto novela oscuraalgo entre el encanto del esoterismo y la tosquedad de la antropología que ya parece una silueta contra la luz en el horizonte literario.Dos figuras femeninas en redondo, casi sin hombres, son capaces de moldear la imaginación de los lectores que se han abstenido de lo femenino, sobre todo con la referencia monstruosa al tema del asesinato Misericordioso / tabú.

Fuerte allí también Componente antifúngico La colección Murgian Post 2011 completa con colaboraciones y dúos con Roberto Saviano Y muchas intervenciones públicas en periódicos, radio, Internet y televisión para enfatizar su intuición lingüística, cultural e ideológica. Murgia también se postuló varias veces en política: en 2010, todavía lejos de la revolución feminista, dijo estar cerca de la independencia de Cerdeña y en las elecciones regionales de 2014 fue candidata al frente de tres formaciones que muchos conocen hoy como “populista”, ganando el 10% de los votos votos; Mientras que en 2019 su candidatura a los Europeos de la izquierda Obtuve 1.75%. Murgia estuvo casada de 2010 a 2014 con Manuel Persico de Bérgamo, luego volvió a casarse con “sin matrimonioEn 2023 con Lorenzo Terenzi, de 35 años. el Las bodas tradicionales son lo más fascista que hayEl escritor sardo explicó: “Y niegan la voluntad, la maravillosa especialización en amar a alguien de manera completamente libre, sin depender de ninguna predestinación genética”. La ceremonia es toda de blanco con el lema “Dios salve a los homosexualesImpreso en rojo en la ropa de los participantes -en referencia, entre otras cosas, a su último libro del mismo nombre-, no solo estaban los más fieles claire valerio Y claire tagliaferimiembros de la familia queer Murgian, pero también Saviano, Nicola Lagioia e teresa ciabatti.