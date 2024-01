“Estoy cansado, la misión a Roma casi había terminado”.

Thiago Pinto Realizó una entrevista con El atleta En el que explica su decisión de marcharse Roma Él revela sus planes para el futuro. “Me gustan los riesgos – dice el portugués. Me encantan los desafíos. Creo que el ciclo está llegando a su fin. No me refiero al Ciclo de Roma ni al Ciclo de Friedkin, pero la misión que tenía estaba casi completa. Personalmente me siento cansado. Si sólo sabes de fútbol, ​​no sabes nada de fútbol. Hace veinte años, un director deportivo veía partidos y fichaba jugadores. Ahora ya no es posible“.