Brinoni 0.02 de Vlhova, Shiffrin lejos

9.43 Héctor limita el daño pero termina quinto con 79 centavos. Vlhova lidera con 0,02 sobre Brignone, 0,15 sobre Gut-Behrami y 0,35 sobre Grenier.

9.42 Héctor está 0.05 detrás en la primera lectura y 0.47 en la segunda.

9,41 Marta Passino sigue luchando este año y ocupa el sexto lugar con 1,02. La pista también podría empezar a pasar factura… Ahora veamos a la sueca Sarah Hector.

9.40 En la primera etapa intermedia, Marta Passino se encontraba a 28 centésimas. Claramente no tiene confianza.

9.39 Empezamos de nuevo en un minuto.

9.39 Se detiene la carrera para arreglar la puerta.

9.37 ¡Shiffrin decepciona y ocupa el último lugar con 98 centavos! El americano se quedó tan pegado a los bordes de la nieve que hubo que acariciarlos. ¡Hoy, salvo milagros, no ganará! Es el turno de Marta Passino.

9,37 En el primer promedio, Shiffrin está por detrás en 0,07 y en el segundo en 0,44, ¡increíble!

La calificación de 9,36 es demasiado corta. Gut-Behrami ocupa la tercera posición, a sólo 15 centésimas de Vlhova. Que partido…a ver si Mikaela Shiffrin da el golpe.

9.35 En el primer nivel intermedio, Gut-Behrami tiene el mismo tiempo que Vlhova, y en el segundo lidera por 0,08.

9,34 Grenier pierde mucho y queda en tercer lugar por 0,35. Vlhova fue rápida en la parte final. Ahora llega un momento importante para la clasificación de la especialidad: le toca el turno a la suiza Lara Gut-Bahrami.

9,33 Grenier aventaja por 0,08 en la primera lectura y 0,30 en la segunda.

9.32 Vlhova está sólo 2 céntimos por delante de Federica Brignone. La eslovaca demostró su fortaleza en la parte final de la pista. Es el turno de la canadiense Valerie Grenier.

9.31 En primer lugar, Vlhova paga 22 centavos y en segundo lugar siempre hay la misma diferencia.

9.31 56″57 Tiempo de Federica Brignone. Ha parecido una muy buena vuelta. Sólo un pequeño error en la última parte, 1-2 décimas. Está lloviendo mucho. Es el turno de Petra Vlhova.

09:30 La gigante Kranjska Gora partió. Federica Brignone va por buen camino.

9.28 Federica Brignone está lista para la salida.

9.27 Obviamente la visibilidad no es perfecta y la luz es muy plana.

9.25 Mikaela Shiffrin cuenta con dos victorias en el slalom gigante de Kranjska Gora, obtenidas en 2018 y 2023. Sabemos que enero es el mes en el que la estadounidense suele alcanzar su punto máximo de forma y definitivamente tiene la vista puesta en ganar el título absoluto. Copa del Mundo.

9.23 Sigue lloviendo en Kranjska Gora. Las condiciones son muy difíciles y la pista puede sufrir graves daños.

9.22 Sofia Goggia regresa después de varios años al segundo subgrupo y saldrá con el dorsal número 11.

9.21 Marta Pasino presume de dos victorias en Kranjska Gora, conseguidas en 2021.

9.20 Clasificación Copa del Mundo de Slalom Gigante:

1. Federica Pérignon (Italia) 400

2- Lara Gut (Suiza) 365

3. Mikaela Shiffrin (Estados Unidos) 320

4. Petra Vlhova (Eslovaquia) 247

5. Sarah Héctor (Suecia) 232

6. Valerie Grenier (Canadá) 203

7. Alice Robinson (Nueva Zelanda) 160

8. Sofía Goggia (Italia) 138

9- Zrenka Ljutic (Croacia) 118

10- Marta Passino (Italia) 117

9.19 Clasificación general de la Copa del Mundo:

1. Mikaela Shiffrin (Estados Unidos) 900

2. Federica Perignon (Italia) 637

3. Petra Vlhova (Eslovaquia) 572

4- Lara Gut (Suiza) 469

5- Sofía Goggia (Italia) 428

6. Sarah Héctor (Suecia) 378

7- Michel Jessen (Suiza) 310

8. Lena Dörr (Alemania) 270

9. Calefactor Cornelia (Austria) 240

10. Valerie Grenier (Canadá) 221

9.18 En 2023, Federica Brignone ocupó el 4º y 2º puesto en Kranjska Gora. La italiana terminó segunda en 2012. Sin embargo, nunca ganó.

9.16 Para Federica Brignone, el dorsal número 1 puede ser un arma de doble filo. Por un lado, la ventaja de tener un camino en el terreno virgen y sin señalizar; Sin embargo, por otro lado, no tendrá referencias y desconocerá los peligros de Podkorin.

9.15 Habrá 9 italianos compitiendo. Polos de salida: 1 Federica Brignone, 6 Marta Passino, 11 Sofia Goggia, 27 Roberta Melisi, 33 Assia Zeneri, 37 Elisa Platino, 44 ​​​​Ilaria Gisalberti, 45 Lara Della Mia, 63 Laura Pirovano.

9.14 La primera serie la dibujó el seleccionador italiano Giorgio Pavoni.

9.13 Lista de salida de la primera fracción:

1 297601 Brignone Federica 1990 Etta Rossignol

2 705423 Vlhová Petra 1995 SVK Rossignol

3 107613 Grenier Valéry 1996 Can Rossignol

4 516138 Jot Bahrami Lara 1991 Sui Rais

5 6535237 Mikaela Shiffrin 1995 Atómica Estados Unidos de América

6 299276 Pacino Marta 1996 Etta Salomón

7 506399 Hector Sarah 1992 Presidente de Suecia

8 435334 Jasenica-Daniel Marina 1994 Atómico Paul

9 426193 Stjernesund Thea Louise 1996 Noor Rossignol

10 426100 Holtmann Minna Fürst 1995 La luz de la atomicidad

11 298323 Jogia Sofia 1992 ETA Atómica

12 425929 Mwinkel Ragnhild 1992 Nourhead

13 415232 ROBINSON ALICE 2001 NZL SALOMON

14 56392 Gretsch Franziska 1997 AUT Jefe

15 539909 Moltzan Paula 1994 Estados Unidos Rossignol

16 516284 Jessen Michel 1993 Sui Salomón

17 56416 Shuaib Julia 1998 Alto Rossignol

18 385116 Ligotec Zrenka 2004 CRO Rossignol

19 565401 BUCIK ANA 1993 SLO SALOMON

20 56388 Liensberger Katharina 1997 Alto Rossignol

21 56217 Brunner Stefanie 1994 Atómico AUT

22 197651 Dirk Klara 1995 FRA Dynastar

23 56174 Hauser Ricarda 1993 Ott Fisher

24 56199 CAPAWERER ELIZABETH 1994 AUT CABEZA

25 6536392 Herido AJ 2000 EE. UU. Prime

26 805009 Lara Cosecha 2006 ALB Blizzard

27 299383 Milesi Roberta 1996 ETA Dinastar

28 516562 Rast Camel 1999 Presidente de Soi

29 516283 Ellenberger Andrea 1993 Sui Nórdica

30 197616 Mil Estelle 1995 Cabeza de ante

31 516248 Flori Jazmín 1993 Sui Castel

32 108461 Richardson Brett 2003 Can Dynastar

33 299363 Zeneri Aja 1996 Eta Salomón

34 507011 Lovebloom Hilma 2000 Cabeza oscilante

35 516528 Millard Milani 1998 Sui Rossignol

36 108077 GRIS CASSIDY 2001 CAN ATÓMICO

37 6295186 Platino ELISA 1999 Presidente de ITA

38 435432 Luczak Magdalena 2001 Pablo Atómico

39 405138 Jelenkova Adriana 1995 República Checa Voelkel

40 426324 Monessen Marzo 2000 Nor Rossignol

41 565491 Dvornik Nega 2001 Pescador lento

42 426187 Lysdale Christine 1996 Luz de Rossignol

43 185475 Pekkalainen Erika 2001 Vin atómico

44 6295352 Gisalberti Ilaria 2000 Presidente del ITA

45 6295075 de MEA Lara 1999 ITA Fisher

46 516574 Peluda Vivienne 1999 Sue Stockley

47 56315 Tropa Katarina 1996 Haut Voelkel

48 56517 Astner Nina 2000 Fuera Fisher

49 565463 Slokar Andrija 1997 Slo Nórdica

50 56550 Hoyerhager Lisa 2001 Haut Voelkel

51 198176 Lamour Marie 2001 FRA Rossignol

52 516753 Grupo Stephanie 2004 Sui Rossignol

53 507168 Escher Emma 2003 Jefe Alemania

54 206793 Dorigo Fabiana 1998 Atómica GER

55 198241 Dahon Alize 2002 FRA Cabeza

56 108075 Bennett Sarah 2001 Can Rossignol

57 56373 Morzinger Elisa 1997 Alto Rossignol

58 507155 NYBERG LISA 2002 PESCADOR SUIZO

59 507049 Hoja de cedro 2001 Rossignol suizo

60 565488 Cabezal Tomsik Nika 2000 SLO

61 198253 McFarlane Caitlin 2002 FRA Rossignol

62 325119 Jim Sohoi 1996 Núcleo

63 299624 Pirovano Laura 1997 Presidente del ITA

9.12 Llovió toda la noche en la legendaria pista “Podkorin”. Los organizadores echaron sal a la nieve.

9.10 Buenos días amigos de OA Sport y bienvenidos a la cobertura en vivo del Slalom Gigante Femenino de Kranjska Gora, Temporada 6 del Mundial de Esquí Alpino 2023-2024.

Buenos días amigos de OA Sport e Bienvenidos a la transmisión en vivo de Carrera de slalom gigante programada en Kranjska Gora (Eslovenia), válida para la Copa del Mundo de esquí alpino femenino 2023-2024. La primera carrera del nuevo año calendario y comenzaremos donde lo dejamos. Federica Brignone desafía a Mikaela Shiffrin y Marta Passino quiere renacer en un lugar amigable.

Shiffrin contra Pérignon, ese es el desafío que presenta el circo blanco exclusivamente femenino en este momentoEl anillo más equilibrado es el que está entre las puertas anchas. El último gigante del año pasado.Ana Linz, El americano lo ganó.donde realizó un primer aterrizaje magistral y se defendió admirablemente en la segunda manga. Un fuerte regreso para la selección italiana. El dorsal de líder general está sobre los hombros de Shiffrin y un dorsal especial sobre la espalda de Brignone (que defiende 35 puntos sobre Lara Gut-Behrami y 80 sobre Mikaela). Otro protagonista esperado en Pokoren es sin duda Swiss Gut, que tras glorificarse en los dos primeros gigantes de la temporada, dio un pequeño paso atrás. El primer grupo es muy competitivo, con siete atletas que pueden competir por el podio y ganar.

Ampliando la visibilidad en Italia También hay un ojo para Marta Passinoun regreso de un 2023 inolvidable (aparte del oro del Mundial) y de una primera parte de la temporada por debajo de las expectativas. El italiano siempre lo pasó bien en Kranjska Gora. Ganó dos veces en 2021 y subió al podio varias veces, y en Podkoren sueña con nacer de nuevo. También Sofia Goggia, que partirá con el dorsal. 11, llegan a esta epifanía con buenas expectativas: En 2018, subió al último podio aquí entre las puertas anchas, y hoy acercarse a los cinco primeros no es un sueño lejano. Ellos estarán Nueve italianos en total en la salidaCon el objetivo de repetir los seis clasificatorios en Linz.

Presentado por OA Sport Retransmisión en directo del gigante prevista en Kranjska Gora (Eslovenia)Válido para la Copa del Mundo de Esquí Alpino Femenino 2023-2024. El sexto evento de temporada entre las puertas anchas, en una de las competiciones de circo blanco más emocionantes y competitivas. . La primera manga está prevista para las 9.30 horas y la segunda Con los primeros treinta invertidos A las 12.30. ¡Disfrutad del buen esquí a todos!

