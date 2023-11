Este nuevo teclado que parece sacado de los 80 está volviendo locos a todos

Un teclado que parece sacado directamente de los años 80 es popular en línea en este momento: todas las funciones y su costo.

Hoy en día, la mayoría de usuarios llevan consigo un portátil, y los que tienen un sobremesa suelen hacerlo con el objetivo de tener siempre un ordenador disponible. Un dispositivo capaz de garantizar el máximo rendimiento En juegos. Sin embargo, en aquella época las computadoras nacían con propósitos más realistas y cada componente era muy importante para que funcionara de la mejor manera posible. Obviamente, el componente principal para escribir palabras y números es el teclado.

Entre los más famosos de todos los tiempos. Es imposible no recordar el IBM Model M lanzado en 1984. Que introdujo interruptores mecánicos de “resorte giratorio”, conocidos por su retroalimentación táctil y distinción. Apple también contribuyó al desarrollo de este sector con su teclado ampliado lanzado en 1987 diseñado para el sistema operativo Macintosh. Incluso hoy en día, todavía hay mucha gente que se sentía fascinada por los teclados en los años 80, y ahora cualquiera que quiera puede hacerlo. Compra los últimos productos de Lofree Y es realmente único en ese sentido.

Teclado de los años 80, Lofree Block 98 es único: características y precio

El Lofree Block 98 parece un viejo teclado mecánico Con un toque de modernidad gracias a la conectividad inalámbrica. Lofree ha intentado incluir todos los elementos clásicos en el nuevo diseño de Block Keyboard, enriqueciéndolo con conectividad Bluetooth, compatibilidad con múltiples sistemas operativos y retroiluminación. Fue lanzado con Descuento de introducción 15% o 20% Si se compra con un mouse a juego.

Este teclado mecánico inalámbrico también puede ser un excelente regalo, especialmente ahora que nos acercamos a la Navidad. The Block es un teclado de tamaño completo con teclas autolubricantes “Full POM by TTC” para una experiencia de escritura excepcionalmente silenciosa en teclas diseñadas para Ofrece un efecto estético atemporal.. Los dos tiradores redondos estilo “radio antigua” contrastan con el color naranja “Hermès”. Uno de ellos le permite alternar el bloqueo entre conectividad Bluetooth y USB tipo C.

The Block puede funcionar con dispositivos Windows, Android, macOS o iOS y se lanza a $169, o $228 cuando se compra con el mouse. Todos los usuarios italianos podrán hacerlo. Cómpralo por unos 158 euros, excluyendo los gastos de envío. Por el momento, este teclado no está incluido en sitios de comercio electrónico de terceros y por este motivo sólo se puede comprar en el sitio web oficial de Lofree.