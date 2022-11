"Este Mundial me puede ayudar, estoy en mi último año con la Juventus..."

De retirarse con Francia al Mundial, el centrocampista manda un mensaje a los bianconeri sobre la renovación.

desde la retirada Francia Doha, con motivo del inicio de la Copa del Mundo. Adrián Rabiot También habla de su futuro y le manda un mensaje claro juventus al momento de la renovación. El contrato del centrocampista francés finaliza en junio de 2023: “2018 fue una gran decepción, trabajé mucho para estar aquí. No lo veo como una venganza sino como una oportunidad para poder expresarme, tengo la oportunidad de ser un titular en una competición similar. Este Mundial me puede ayudar contractualmente, estoy en mi último año en la Juventus”.



rabiot De momento no piensa en el futuro, está centrado al 100% en el Mundial: “El club y yo no tenemos prisa, hay un parón y tendremos tiempo de valorar todas las posibilidades”, el francés dijo unos días después. Atrás. En verano estuvo muy cerca de despedir a la Juventus, pero ahora es una de las estrellas de Allegri. El agente del centrocampista no se cierra a la posibilidad de renovación aunque el club siga apuntando a bajar la masa salarial: Rabiot gana 7 millones netos por temporada. Ahora las palabras de Doha que abren nuevas situaciones.