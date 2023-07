Estas cabritas harán que quieras tener una en casa: el sonido es imperdible

Una cabra muy dulce que se ve tranquila y relajada, en este video hace que todos los que la miran cedan.

Las cabras son animales muy inteligentes y esto ha sido confirmado por algunos estudios científicos. Tienen una memoria excelente y muestran una empatía increíble. Además, se ponen a disposición de los humanos como lo hacen con los perros. También son adecuados para la terapia con mascotas, socializar bien e interpretar los sentimientos de otras cabras.

Así que a pesar de los prejuicios, estos animales son muy perceptivos. De hecho, ha estado en Tik Tok por un tiempo. La tendencia de los videos de cabras se ha vuelto viral Y cada vez más personas los tienen como mascotas. En el siguiente video vemos a una de estas pequeñas cabras luciendo tranquila y relajada.

Dulce cabra viral en Tik Tok

El videoclip es breve pero conmovedor, ya que muestra una cabra marrón descansando pacíficamente sobre su cabeza. Está completamente relajada, hasta el punto de que casi ronca como un humano.. Su maestro la registró, pero no mostró signos de despertarse. Duerme tan profundamente que no se da cuenta de su entorno. Esto nos hace entender que es un animal tan mimoso, que no siente la necesidad de mirar a su alrededor cuando está indefenso.

Hace tiempo que en las redes sociales circulan divertidos videos de estas cabritas y se lucen con toda su energía. Son casi como personas en la forma en que entienden a un hombre, De hecho, también pueden entender cuando una persona está sonriendo. También fueron sometidos a menudo a los mismos experimentos que los monos. Así que tener una cabra como mascota puede ser una muy buena decisión. Parecen amigables y positivos además de eso. Pueden desarrollar el síndrome de distanciamiento si se separa de su dueño. Evidentemente para adoptar uno es necesario escoger una raza que esté adaptada a la vida doméstica.

Para cuidar a estos animales, primero hay que tener en cuenta su alimentación. en su dieta El heno, la fruta, la hierba y las plantas de hoja ancha nunca deben perderse. También pueden ser víctimas de pulgas y garrapatas, por lo que es importante utilizar los productos adecuados para este problema. El precio de una cabra varía, desde 100€ el macho hasta 350€ la hembra con caza extra. Por otro lado, su edad oscila entre los 10 y los 18 años. que eso También depende del entorno, la raza y el género, Entonces, lo primero que necesita para obtener una buena información de esta manera es no perderse nada.