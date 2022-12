La infografía muestra qué juegos ya se han anunciado para 2023 y hay muchos de ellos – Multiplayer.it

La siempre muy activa Klobrille ha facilitado una interesante infografía que muestra algunos de los previamente anunciado por Xbox Series X y S. llegada 2023, entre exclusivos y terceros. De hecho, ya están sucediendo muchas cosas y anticipan un buen año para los propietarios de consolas de Microsoft, ciertamente más rico en los grandes títulos que 2022.

Naturalmente, al frente tenemos los títulos de Xbox Game Studios que ya han sido confirmados (o casi). Comenzamos con Starfield de Bethesda Softworks y Redfall de Arkane Studios, luego pasamos a Forza Motorsport de Turn10. Es una gran trilogía de A-listers, a la que habría que sumar Minecraft Legends, Age of Empires II y IV, Ghostwire: Tokyo, que acabará con la exclusiva de la consola PlayStation, y ARA History Untold. Se sabe muy poco sobre este último.

Para el resto tenemos algunos Consola exclusiva Seguro que es interesante, como The Last Case of Benedict Fox, Ark II, STALKER 2: Heart of Chernobyl y muchos otros juegos de terceros, incluidos algunos nombres ya conocidos como Valheim y Persona 4: Golden.

En resumen, ya se desprende de esta lista que en 2023 no faltarán juegos en Xbox y Game Pass (ya se han confirmado muchos títulos para el servicio).