Estados Unidos y la emergencia del fentanilo: “Sabemos quién es el responsable del envenenamiento estadounidense” Sanciones a 25 empresas y particulares en China

Ellos tendrán Productos químicos producidos solía hacer Fentanilo Y distribuido ilegalmente Estados UnidosEl Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció esta acusación el 3 de octubre. Sanciones impuestas a 25 Entre empresas y particulares, con Con sede en China. “Sabemos quién es el responsable de“Envenenando al pueblo americano”El Fiscal General declaró categóricamente Merrick Guirnalda. En la situación actual, los potentes opioides, desarrollados inicialmente como analgésicos y utilizados con fines médicos también como sedantes, desempeñan un papel importante. Crisis de drogas. El fentanilo está disponible y está muy extendido en el mercado estadounidense, es muy adictivo y en 2022 causará buenas consecuencias. 109.680 muertes: Por lo tanto, las sobredosis se han vuelto accidentales. La principal causa de muerte entre menores de 40 años en 37 estados de EE. UU..

Según Garland, la cadena de suministro “a menudo comienza con las empresas químicas de China”. De allí vendrán los materiales necesarios para la producción. Enviado a MéxicoDónde luego se utilizará para producir medicamentos en él. Laboratorios clandestinos dirigidos por narcotraficantes. En este punto, el fentanilo será transportado a Estados Unidos a continuación. Etiquetas incorrectas Y Direcciones falsasEsto es para evitar que la policía identifique los productos. En resumen, para detener el mercado de drogas ilícitas será necesario intervenir en sus raíces. De ahí las sanciones que afectaron específicamente 12 empresas Y 13 individuos En China, a lo que se suman – afirma el Departamento del Tesoro – Dos entidades y un individuo con sede en Canadá. Estas medidas conducirán a Congelar activos Estas empresas son propiedad de los Estados Unidos y a los estadounidenses se les prohibirá tratar con ellas. El fiscal general Garland no identificó a las entidades sancionadas, pero señaló que hasta el momento no se habían realizado arrestos y que las autoridades chinas no habían cooperado con la investigación realizada en suelo estadounidense.

Luego vino la enérgica condena de la medida de Washington desde Beijing. “Nos oponemos firmemente a las sanciones y procesamientos de Estados Unidos contra entidades e individuos chinos. Una grave violación de derechos e intereses legítimos El Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que las empresas y los individuos afectados. “La crisis del fentanilo en Estados Unidos es arraigado en el país”.. Luego, el ministerio señaló que el gobierno de Beijing está a la vanguardia de la lucha contra los delitos relacionados con las drogas y agregó: “Imponer presión y sanciones no puede resolver los problemas de Estados Unidos. Simplemente creará Obstáculos a la cooperación chino-estadounidense en materia de lucha contra las drogas.

Sin embargo, este no es el primer caso de acusaciones contra China en relación con el fentanilo: el 4 de junio, empresas chinas fueron acusadas de tráfico de sustancias utilizadas para producir opioides. Hace unos meses, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Pidió a Beijing que ayudara a prevenir el supuesto flujo de opioides y sus precursores químicos. China respondió a esta solicitud negando la existencia de contrabando ilegal de fentanilo entre China y México. En resumen, Estados Unidos ha reintroducido un tema que ya está en el centro de las preocupaciones del gobierno. Y lo hicieron en un momento concreto: en En vísperas del viaje de Garland a México, un viaje en el que hablaremos sobre el tráfico ilícito de drogas. Empezando por el fentanilo.