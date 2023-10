“Estaba con una mujer. Vi cosas…”

Eva Riccobono en Belvi Recordó un extraño incidente de su vida cuando era modelo: “Estaba en Nueva York con un amigo mío que me dijo que tenía que ir a una fiesta. Le pedí que fuera pero me dijo que era una fiesta solo LGBT en cierto club, y no permitían mujeres. Entrar. Tuvimos la idea de disfrazarnos de transgénero, fui a este lugar y vi cosas que, sacadas de una película, ustedes, los humanos, nunca podrían imaginar. ¿Lo que vi? Se sintieron más cómodos besándose en los sofás. Concluyo con el shock de la velada: fui al baño y dos chicos intentaron hacerlo, y en cierto momento comencé a gritar de miedo “¡tengo papas!” Y como tenía miedo, estaba a punto de demostrarlo también”.

La vida privada de Eva Riccobono y su historia con una mujer.

Por Francesca Fagnani Eva Riccobono reveló que sí Una relación con una mujer: “Había una chica muy hermosa, una modelo. Parecía más femenina que yo. Soy una pionera en los experimentos. Me gusta intentarlo. Me digo a mí misma que lo intentaré, y luego, me guste o no…” “Lo intenté, fue divertido y agradable, pero prefiero… Me gustan las mujeres en cierto modo, pero tal vez… no estaba enamorado”.. Riccobono ha estado asociado con el DJ desde 2004. Mateo Ciccarini, quien me tuvo Niños Leo y LiviaHoy tienen 9 y 3 años respectivamente.

Eva Riccobono a Belfi: Las drogas y su carrera como modelo

Respecto al tema de las drogas, Eva Riccobono afirmó: “Me encantaban los porros. Probé la cocaína y el éxtasis, pero soy más que eso. Una copa de vino y un porro. La cocaína saca lo peor de ti”.. Respecto a su pasado como modelo, la siciliana admitió que dejó de hacerlo porque “No soy muy ambicioso. ¿El salario más alto de mi carrera? 150.000 euros para la campaña”.