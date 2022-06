¿Está seguro de que Lozano se quedará en el Nápoles? Malas noticias de México

Después de Tris Mertens y Matteo Politano, hay rumores en el mercado de que incluso Hirving Lozano quiere irse del Nápoles.

En Nápoles Siguen circulando rumores en el mercado sobre jugadores en la zona de ataque de salida. Después Trice Mertens y Matteo PolitanoEsta vez es el momento Hirving Lozano. Hasta ahora, el mexicano ha sido rehuido por los rumores sobre su futuro, pero incluso su presencia con la camiseta azul en las últimas horas ha sido cuestionada.

En las últimas semanas, han circulado muy pocos rumores en torno a Lozano porque parece que México ha tenido un mercado más pequeño después de la decepcionante temporada de este año. Ex B.S.V. De hecho, jugó en 37 juegos con 6 goles y 6 asistencias, pero ciertamente no brilló en estos juegos. En defensa del jugador, definitivamente debemos recordar las dos lesiones oculares que sufrió el verano pasado. Nacionales Y otros problemas físicos incluyendo கோவிட், Esto ciertamente no le permitió jugar mejor su potencial técnico y físico.

Luciano SpalettiPese a su mal estado, ha estado apostando fuerte por el jugador en los últimos partidos ligueros, por lo que Matteo Politano dijo que tiene muchas esperanzas puestas en el técnico toscano. Hirving Lozano, por tanto, parecía ser un punto fijo a partir del próximo año, pero desde México Ellos no creen esto tan firmemente.

Nápoles, Lozano también puede irse: hay equipo de Premier sobre el jugador mexicano

Según informa el diario ‘Deportrece’, de hecho, el Napoli no considera que esté a la venta un ataque externo, sobre todo si surge una oferta adecuada. Por supuesto que hay que incluir en los equipos interesados ​​en Lozano Arsenal de Michael ArtetaTambién se está considerando la posibilidad de ofrecer publicidad Aurelio de Laurentis La primera oferta.

Esta no es la primera vez que se compara al Arsenal con un jugador del Napoli en esta sesión de transferencia, con el club inglés rezagado. Víctor Osimhen. Por supuesto, todavía hay mucha incertidumbre sobre el campo ofensivo napolitano el próximo año, y considerando las conversaciones para traer la camiseta asiria. Gerard Deulofeu De‘Udinese.