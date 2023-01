¿Es la inteligencia artificial una burbuja?

En los primeros días de enero, François Chollet, un experto francés en IA que trabaja para Google, discutió públicamente cómo la retórica de estas semanas sobre la IA ha evocado lo que ha afectado al sector de las criptomonedas en los últimos años. El clima actual en torno a la inteligencia artificial tiene muchas similitudes. Web 3 2021 para hacerme sentir incómodo”, hizo escrito en Twitter, afirmando que muchas personas esperan que la IA tenga un “efecto que altere la civilización dentro de dos o tres años”. Aunque no hay certeza al respecto.

La opinión de Chollet causó mucha discusión porque no venía de una figura con poca afinidad a favor o en contra del desarrollo del sector sino de un experto en deep learning (o Aprendizaje profundo, un campo de estudio muy relacionado con la inteligencia artificial, en el que el programa está expuesto a grandes cantidades de datos, para que pueda aprender a realizar determinadas tareas). Además, el ingeniero advirtió a su entorno de investigación contra la lógica del bombo tecnológico —es decir, del entusiasmo hiperactivo e intermitente por las novedades— que en los últimos años ha afectado a Web3, término que incluye las criptomonedas, NFT Y Metaverso. De hecho, en los últimos años, muchas empresas, empresarios e inversores se han centrado mucho en estos sectores, presentándolos como los nuevos horizontes de la Web y más allá.

Sin embargo, desde la primavera pasada, el sector de las criptomonedas ha comenzado a mostrar signos de una profunda crisis. Desde entonces ha atravesado un período de escándalos, desde el colapso de Terra Luna (cierta criptomoneda cuyo valor debería ser más estable, en este caso vinculado al valor del dólar estadounidense) hasta que ftxDurante el cual el valor de bitcoin, la criptomoneda más utilizada y utilizada, cayó de 56 mil euros en noviembre de 2021 a 21 mil euros en la actualidad, en lo que los expertos de la industria denominan “cifrado de inviernoEl invierno del sector.

Dadas las similitudes entre el cifrado y la inteligencia artificial, hay quienes temen que el gran entusiasmo generado por productos como charla gptY darleY MidJourney AI y Stable Diffusion -las principales inteligencias artificiales con las que se pueden generar textos, imágenes y videos- pueden llevar a una conclusión similar a la de las criptomonedas. el año pasado, según uno Apreciación afiliado Los New York TimesEl sector de la inteligencia artificial registró 78 grandes acuerdos de inversión por un total de al menos 1.300 millones de dólares. Este año promete ser aún más activo: tan solo en los últimos días, Microsoft ha formalizado una inversión de unos diez mil millones de dólares en OpenAI, la empresa que desarrolla ChatGPT, que ya colabora con Microsoft.

Aunque el volumen de negociación y el interés generado son similares en algunos aspectos, muchos observadores creen que el fenómeno de la inteligencia artificial es fundamentalmente diferente al de las criptomonedas. Como hacer lo dejó claro Derek Thompson, reportero de un periódicoatlántico, “la criptografía era dinero sin ningún uso” mientras que servicios como ChatGPT son todo lo contrario, o “herramientas útiles sin dinero, al menos por ahora”. Como hemos visto, las cosas también cambian rápidamente en este frente, pero las diferencias persisten.

Según Thompson, y muchos otros expertos en el campo, el término “inteligencia artificial” a menudo se usa incorrectamente o se refiere a un componente de un sector muy grande. La tecnología que de momento resulta revolucionaria es la tecnología generativa, es decir, herramientas capaces de crear nuevos contenidos, pero la inteligencia artificial también es otra cosa y con ella convivimos desde hace tiempo: cuando usamos Instagram o YouTube. , el orden en el que vemos los contenidos en nuestro feed está determinado por la Inteligencia Artificial. En este sentido, explicó Thompson, “los sistemas de IA ya han demostrado su valía de una manera que la criptografía nunca ha tenido éxito”.

La naturaleza compleja y poco intuitiva de blockchain, la tecnología en la que se basan las criptomonedas y las NFT, no ha ayudado en su afirmación. La mayoría de las discusiones sobre sus aplicaciones se han basado en tecnologías o escenarios distantes, que habrían requerido una adopción masiva improbable de la propia cadena de bloques para materializarse. Aunque a menudo se presenta como una tecnología aún inmadura y mejorable, de hecho, la invención de la cadena de bloques se remonta a 2008, por el anónimo Satoshi Nakamoto. Han pasado quince años desde entonces, los mismos años que nos separan de la venta del primer iPhone (la diferencia son solo unos meses).

Este es tiempo suficiente para que un producto verdaderamente revolucionario se establezca, conquiste el mercado y cambie los hábitos sociales, culturales y económicos. Sin embargo, en todos estos años, los profetas blockchain más ardientes no han logrado proponer una aplicación convincente, útil y exclusiva para una tecnología que no ha estado ligada a la mera especulación. A principios de 2020, BBC rey Tenga en cuenta cómo blockchain ha “luchado por encontrar un trabajo fuera del negocio de las criptomonedas”; el año pasado, cableado él tuvo Conocido Incluso “inútil”.

En este sentido, queda claro que la IA generativa como ChatGPT, aunque no apareció de la nada durante 2022, en pocos meses ha mostrado un enorme potencial desde el punto de vista económico, cultural y social. , como se muestra Muchas discusiones sobre trabajos. – También en el campo creativo y altamente especializado – que es Podría caer en una crisis. de su implementación generalizada.

Así, lo que une a ambos fenómenos no es un aspecto tecnológico sino el llamado “ciclo del hype” (o “hype”), metodología Desarrollado por la firma de consultoría y análisis de tecnología Gartner para representar gráficamente el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías. El ciclo consta de cinco etapas: el detonante inicial, es decir, la presentación de la innovación tecnológica, seguida de la atención mediática, gracias a la cual se alcanza el pináculo de expectativas exageradas, el momento de la fama y el optimismo. A partir de aquí se cae en el pozo de la decepción, cuando la experimentación no da los resultados deseados, y el optimismo fácil deja lugar a la decepción y al abandono de muchos usuarios y emprendedores. Nos remontamos al auge de la Ilustración, cuando los consumidores y los inversores se dieron cuenta de que la tecnología podía tener aplicaciones que podrían hacerla económicamente sostenible, hasta el estancamiento de la productividad, cuando la conciencia se extendió y condujo a la adopción masiva.

No todas las innovaciones tecnológicas son capaces de completar el ciclo. En muchos casos, no existe una aplicación real y rentable de la tecnología, o no se puede lograr a gran escala. Este es el estado del metaverso, la combinación de realidad virtual y redes sociales propuesta por Meta y otras empresas a partir de 2021, que según algunos expertos aún no será sostenible con el nivel tecnológico actual.

También se debe al ciclo de exageraciones que las empresas digitales buscan constantemente la “próxima gran cosa”, la próxima innovación capaz de cambiar el sector (o el mundo en general) para siempre. El ejemplo perfecto de este fenómeno es la famosa presentación del iPhone de Steve Jobs en 2007, un evento tan significativo que inspiró la expresión “momento iPhone”, que hace referencia a un evento único capaz de cambiar el destino de la industria. En las últimas semanas, varias publicaciones han calificado el éxito de ChatGPT como un “momento de iPhone de IA”: incluso el analista de mercado Rowan Curran ha Él dijo al sitio VentureBeat Que “lo único que se puede comparar con” OpenAI es precisamente un dispositivo de Apple. “Lo que es realmente sorprendente es que tenemos tecnología que es útil hoy, que avanza rápidamente y que estamos aprendiendo en tiempo real”, explicó.

Sin embargo, los sistemas de IA parecen seguir un patrón diferente al ciclo tradicional. Incluso la difusión de ChatGPT fue especial, lejos del modelo publicitario sugerido por Gartner: “En unos pocos días había 1 millón de usuarios”, explicó Curran. “Incluso si una cuarta parte de ellos son en realidad duplicados, todavía hay cientos de miles de cerebros humanos que de repente se encuentran jugando con esta tecnología”, que es algo muy diferente de lo habitual. Su carácter extraño también se refleja en las reacciones que ha suscitado en muchos usuarios y espectadores, que quedaron tan sorprendidos por su funcionalidad que lo compararon con algo mágico.

El aura algo mágica que rodea a la industria también es un accidente de marketing afortunado que contribuye a la promoción de ChatGPT y productos similares. El propio Jobs, al presentar el iPhone, definió el funcionamiento del dispositivo con palabras similares: “Funciona como magia”. Esa inteligencia artificial, según Revista de Nueva YorkVenir Contar “Como una historia sobre tecnologías ineludibles que son tan transformadoras, tan incomprensibles y tan inesperadas que devuelven de forma preventiva a la humanidad a un estado premoderno de asombro y misticismo”. Un fenómeno ya estudiado en 2020 por los investigadores Alexandre Campolo y Kate Crawford, quienes constataron cómo los resultados positivos obtenidos por la tecnología Aprendizaje profundo Generó “una cornucopia de discusión optimista que describe estos sistemas como mágicos, apelando a poderes místicos y poderes sobrenaturales”.

La propia OpenAI, la empresa que creó ChatGPT y DALL-E, se fundó en 2015 como una organización sin ánimo de lucro con la gran misión de promover y desarrollar una IA “amigable” para que la humanidad pueda beneficiarse de ella. En ese momento, el cofundador Sam Altman dijo que la llegada de la IA “probablemente provocará el fin del mundo, pero permitirá que nazcan grandes empresas”, lo que demuestra que cree en el potencial misterioso y mágico de esta tecnología. En 2019, OpenAI cambió el nombre de su empresa, convertirse Una empresa con fines de lucro que ahora vale alrededor de $ 29 mil millones.

Sin embargo, no todo el mundo está convencido de cómo se describen estos productos. En los últimos días, Yann LeCun, Jefe de Inteligencia Artificial de Meta, presentó el grupo que incluye Facebook, Instagram y WhatsApp, Entrevista en el que definió ChatGPT como “poco innovador” y “nada revolucionario, incluso si eso es lo que experimenta el público”. Después de que se publicó el artículo, LeCun intentó explicarse en Twitter, afirmando que no quería criticar el trabajo de la empresa sino “corregir la percepción general del público y los medios de que ChatGPT es esta innovación única y genial antes de todo lo que queda”. .” Realmente no es así”.

Para ser claros: no estoy criticando el trabajo de OpenAI, ni sus afirmaciones. Estoy tratando de corregir la *percepción* del público y los medios que ven a chatGPT como este avance tecnológico nuevo, increíblemente innovador y único que es muy superior a los demás. no es así. – Yann LeCun (@yelecun) 24 de enero de 2023

Al comentar sobre la controversia, el experto en inteligencia artificial Alberto Romero dijo subrayada Cómo el hecho de que los sistemas de IA generativa sean “mediblemente útiles” no hace que su exageración sea un problema menor, solo por la comparación con Web3. Romero criticó particularmente a los “influencers de IA”, personalidades e inversores que tienden a exagerar y embellecer la verdad, afirmando que “la exageración que causa confusión es mucho más difícil que luchar contra las mentiras que yacen bajo su peso”.