Las retiradas de efectivo constituyen la forma más general y extendida de operación a distancia arraigada en el contexto financiero común, ya que otras operaciones de este tipo ahora pueden realizarse sin el uso de un terminal de cajero automático convencional (la sucursal se define inapropiadamente como “Bancomat”).

Tenga cuidado al retirar efectivo: esto es lo que puede suceder

Esta operación es posible, como lo es ahora, precisamente con estas herramientas que están muy extendidas en todo el país pero más generalmente en todo el contexto europeo, gracias a varias herramientas remotas, como Bancomat, Maestro y similares.

Las retiradas de efectivo siempre han estado en el “ojo” de estafadores y delincuentes que con el tiempo han desarrollado variantes de estafas más o menos “pulidas” para acceder no solo a nuestro dinero, sino también de forma más general a la información contenida en la tarjeta.

De hecho, el peligro está en no prestar suficiente atención a estos “trucos”, que literalmente pueden hacernos perder dinero y la posibilidad de utilizar nuestra cuenta mediante la clonación de la tarjeta, un proceso más sencillo de lo que se podría pensar.

Uno de los métodos comunes es manipular algunas de las herramientas que forman parte del cajero automático, como la ranura para insertar la tarjeta, que el manipulador puede equipar con una herramienta como raspadores Los modificados adecuadamente pueden “capturar” los datos de nuestra tarjeta.

Otros remedios variados con el mismo propósito son ‘espiar’ al usuario mientras ingresa el PIN o cuando retira efectivo, así que tenga cuidado con los teclados falsos colocados en los ‘reales’ pero también que a menudo hay pequeñas cámaras ‘disfrazadas’ en algunos lugares. que son difíciles de monitorear.

Incluso las ranuras utilizadas para dispensar efectivo se pueden bloquear adecuadamente con varias herramientas, para que no se salgan los billetes. Por eso, siempre es mejor comprobar primero, y también recordar no salir del local si el dinero no ha sido entregado sino avisar al banco inmediatamente.