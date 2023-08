Eric está decepcionado con Rigde. Esto es lo que sucede

Beautiful American Developments revela que Eric estaba profundamente decepcionado por el comportamiento de Ridge. Pero ¿qué pasó con los episodios de la telenovela que se emitieron en Estados Unidos? Averigüemos juntos.

Dejemos por un momento el triángulo amoroso entre Liam, Stevie y Finn y afrontémoslo. borde Y eric, Me metí en una acalorada discusión acerca de El futuro de las creaciones de Forrester. el progreso americano de jabón Nos lo revelan Padre e hijo se encuentran en desacuerdo Y Ridge terminó herido en las profundidades Su padreimpedirle expresar su vena creativa Se negó a aceptar su consejo. a Nueva colección de casa de moda.. ¿Pero qué pasará ahora? Eric se vengará cambiar su legado?

Beautiful American Previews: Ridge está listo para lanzar su nueva colección

Mientras tanto, la historia interminable entre Stevie, Finn y Liam continúa. Taylor y RJ toman partido a Protege a Hope y a Stevie, cresta continua Para escribir los diagramas de su nueva colección. El diseñador quiere que los nuevos lanzamientos sean geniales, así como los lanzamientos de Hope for The Future, cuyo éxito sigue resonando. forrester Al jefe mayor le gustaría Él eraVestido de novia diseñado por Brooke pero loganaunque puede Ella aceptó casarse nuevamente con su marido.el tiene Eligió no usar un traje hecho por Ridge. Pero consigue uno tú mismo. La elección dejó al diseñador desconcertado, pero al final tuvo que ceder a las peticiones de su esposa.

The Beautiful American Progress: Ridge decepciona a Eric

borde Tiene toda la intención de deslumbrar a los fanáticos de Forrester Creations, con un set que grita y No piensa aceptar ningún tipo de consejo.por lo menos No de eric. el progreso americano a hermoso Nos lo revelan señor forrester Él era completamente a un lado. cresta tiene Se negó a trabajar con su padre.como era, y fue Le expliqué a Eric eso Su trabajo fue como diseñadora de moda.Y Ahora se acabó. Una terrible experiencia dejó sin palabras al antepasado de la familia, que se vio despedido de su empresa, incluso antes de jubilarse.

Hermosas tramas y avances estadounidenses: ¿Eric Ridge Challenge?

cresta bloqueada eso Su padre no sólo interfirió con su trabajo pero que Dio sus consejos sobre el nuevo grupo. De creaciones de Forrester. Brevemente El diseñador ha arrinconado a su padreIncluso lo acusó de tener ideas viejas y obsoletas. Esta situación despertó la ira. el “Viejo” guardabosques.Quien exige respeto y aprecio por parte de su hijo y de todos los empleados de su empresa. Aunque Ridge es ahora el director de la casa de moda, sigue siendo su fundador y exige voz y voto. el Comportamiento de cresta Uno podría abrir muy pronto. La disputa entre él y Eric. Y incluso poniendo en peligro su liderazgo en la marca de moda, allanando el camino -y éstas son sólo hipótesis- a sus hijos. Pueden convertirse en Thomas y Stevie. el Sólo verdaderos herederossin pasar por su padre, de Forrester e Ridge puede ser excluido de la herencia.para pisar los pies de quienes no deberían haberlo hecho.

hermoso se transmite canal 5, De lunes a domingo en 13:45.