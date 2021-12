Érase una vez en México mucho para su beneficio | Cine

Once Upon a Time in Mexico está en Netflix

La prisa es un mal consejo, y solo puede empeorar si el proyecto en el que estás trabajando es un homenaje a Spaghetti Western y Sergio Leone. No decimos eso, lo prueba para el plástico. Erase una vez en México, El tercer capítulo de la trilogía Mariachi de Robert Rodríguez y debe haber dado un salto firme hacia la derecha en teoría, por primera vez desde que los padres del pequeño Robert nacieron con un presupuesto mayor que la propina semanal. Las pegatinas cuestan $ 30 millones, toda la ambición del mundo … y una prisa del diablo para terminar la película, no funcionó porque hubo un golpe en el aire (enlace de la historia, pero si quieres leer sobre eso Aquí hay una reconstrucción)

Erase una vez en México Fue filmado dos años antes de su propio estreno en cines y poco antes del rodaje. Niños espía 2 mi 3; Para quien la película jugó casi como un conejillo de indias: Gracias a George Lucas, Rodríguez inventó la filmación digital. Erase una vez en México Este fue su primer experimento en tecnología, que luego utilizó a lo largo de su vida. El verdadero problema Erase una vez en México, Sin embargo lo és Fue escrito con prisa y enojo: Dos semanas, en un intento de iniciar la producción lo antes posible.

Considerando que el modelo principal de Rodríguez Lo bueno es malo y feoCon el protagonista de las dos primeras películas de fondo, comprenderás que solo se necesitan dos semanas para crear una historia compleja y estratificada centrada en los cantantes. No sabemos si Rodríguez lo sabe, pero tenemos una pequeña duda: Erase una vez en México Suena como la pelicula “Disparar, cortar y batir por Robert Rodríguez”, Donde esta la palabra clave “Cortado”: No. “Editado”, Editado, pero directamente cortado, fragmentado: el caos que reina a lo largo de la película no es el resultado de una elección estética precisa y un trabajo urgente.

Nos guste o no, es difícil de negar Erase una vez en México Es un poco confuso, especialmente porque algunas de las historias no encajan perfectamente con todo el marco: hay personajes (incluso Mickey Rourke, Ruben Blades, Eva Mendes) que dibujan alrededor de la historia principal. Y enriquecerlo, pero complicarlo innecesariamente y sopesar la historia. Esto es lo que pesa sobre el ritmo sensacionalista: Rodríguez nos golpea con un útil flashback solo para reafirmar las mismas dos ideas (especialmente que Salma Hayek está muerta y asesinada por el villano de turno). Luego, en media hora, apretó el freno de mano para que Johnny Depp tuviera tiempo de volver a explicar la situación por tercera, cuarta o quinta vez. La película es una situación que es más sencilla de lo que podríamos creer: es la historia de un escollo mexicano gigante (véalo) que involucra a un guitarrista, un narcotraficante y su general de confianza. Y varias agencias de aplicación de la ley, incluido el agente de la CIA de Debbie.

Sin embargo, es él quien nos permite empezar a hablar bien. Erase una vez en México, Que tiene problemas para escribir y manipular, pero un constante estallido de creatividad cada vez que presenta un nuevo personaje. Es cierto que, como hemos dicho, hay muchos, y algunos pueden haber sido cortados para mayor claridad; Pero es que es difícil decidir quién debe tocar esta regla. Deb, en medio del período, Jack Sparrow, dejando de lado las características y la actuación exagerada, es un agente verdaderamente brutal y corrupto para nosotros, y una personalidad de hielo antisocial activa. Rourke es aún más adorable como un asesino a sueldo que consiguió un muy mal trabajo.

Entonces: está Eva Mendes, que se revela al mundo en su glamour extremo. Danny Trejo hace Danny Trejo, es la única garantía de calidad. Willem Duffo no se perderá ni un solo personaje aunque escuche el guión. ¿Notaste que ni siquiera hemos mencionado a Antonio Panderas todavía? Solo porque no se necesita, es perfecto para la zona. Segundo a segundo, Erase una vez en México Esto es definitivamente lo mejor que ha producido Rodríguez hasta la fecha, y uno de los mejores en la actualidad. El panorama general tiembla, pero mientras las balas vuelan y las escenas de acción bailan a medio camino entre Tarantino y la parodia de payasadas, el director Planeta del terror Siempre fue un mago, y el hecho de que Digital Rodríguez en su primera experiencia supo esquivar por completo la trampa y engañarnos de que veamos una foto tomada en la película es muestra de un talento infinito.

Tal vez el problema esté en esa palabra “Infinito”. Rodríguez no quiere tener límites, pero si se le impone una figura externa y lo obliga a archivar, pensar, reescribir, expandir y recortar – las imágenes salen mejor – más orgánicas, más redondas. Erase una vez en México Este es un gran ejemplo de lo que sucede cuando Robert Rodríguez hace todo él mismo, y lo hace de prisa porque tiene prisa: los mejores destellos cinematográficos, nadando en una sopa deliciosa pero muy rica y contundente.

Aunque la metáfora culinaria no es muy relevante de hecho: si miras la imagen, sabes que es su plato central. Erase una vez en México. También puede encontrar un video de Robert Rodríguez explicando cómo cocinar en la versión de video casero de la película. Pipil de cerdo Siguiendo su receta favorita; Desafortunadamente, ningún alma piadosa se molestó en subir esto a YouTube, así que esto es lo que podemos hacer:

Esto puede parecer una tontería, pero en realidad es una señal. Erase una vez en México Ha tenido éxito más allá de los aburridos conceptos críticos del guión y la edición. La película ha recaudado casi 100 millones de rupias con un presupuesto de 30 rupias, pero a lo largo de los años ha generado el seguimiento muy querido que desea a pesar de sus deficiencias. Es decir, es un culto: quizás imperfecto, pero trascendiendo sus límites para pasar a formar parte del imaginario colectivo.

Lo cual no está mal para una película escrita en dos semanas.

Mal sabor También en Twitch!