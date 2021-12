Oportunidad de cancelar Potos, México – pilotos de F1 – Fórmula 1

Todos los Mercedes de primera fila en Jetta como México. Y luego Voltaire Potasio Ciertamente no le dio una mano a Louise Hamilton Salir y abrir una autopista hacia Max. Verstappen, Pudiendo así cruzar dos W12 en el mismo rango.

En Brockley, creen que este será un caso aislado porque es absolutamente necesario no solo comenzar, sino avanzar. Mad Max Durante toda la carrera, para completar el proceso de adelantamiento. Finn, quien confirmó las fallas en el cuerpo a cuerpo de este año, no quiso defraudar las expectativas esta vez. Y, al menos de palabra, promete la guerra.

“Por supuesto que me veo como el lado de Hamilton en la carrera.. Lo intentaré si tengo la oportunidad de ganar. Pero ya no peleo por el campeonato, tengo que tener esto en cuenta. Veamos qué es lo mejor para el equipo de Louis y Max.“, Ha Teto Potas A Kedah. “Definitivamente es una calificación seria y el placer de ganar la primera fila. Estábamos todos en la Q3, y solo en la última vuelta pude salir del coche: este fue un gran punto de partida para nosotros. En el garaje me cambiaron de máquina en el momento de la clasificación, ya les he prometido unas cervezas a los chicos, claro que las entregaré yo mismo.“.