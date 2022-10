Epic Games Store, juegos gratis 13 de octubre de 2022 anunciados oficialmente – Nerd4.life

Tienda de juegos épicos anunciar lo que juegos gratuitos Disponible para usuarios a partir de 13 de octubre de 2022 17.00: Actualmente solo hay un nombre, ToeJam & Earl: Back in the Groove. ¿Se agregará un segundo título en la carrera, como suele ser el caso? Nos encontraremos pronto.

Financiado por una campaña de Kickstarter, ToeJam & Earl: Back in the Groove señala un regreso pareja historica Para el mundo de los videojuegos, nació a principios de los 90 en Mega Drive y luego aterrizó también en otras plataformas.

ToeJam y Earl chocan contra la Tierra en ToeJam & Earl: Back in the Groove!, una aventura única que supera el ritmo del hip-hop de la vieja escuela y está repleta de referencias al episodio original de 1991. Funk Lord (y co-creador) Greg Johnson de nuevo en ¡El encabezado de la secuela que todos los fanáticos de ToeJam y Earl han estado esperando durante años!”, se lee en el resumen del juego.

El icónico dúo de los 90 vuelve a la acción, con tantos regalos nunca antes vistos que deberán domar ese estúpido planeta que es la Tierra y recuperar todas las piezas de su nave espacial, el Rapmaster Rocket. áreas y regalos, y hacer nuevos amigos mientras intentas por todos los medios sobrevivir en un mundo en constante cambio!

“ToeJam & Earl: Back in the Groove! Reúne los mejores elementos de los episodios clásicos de la consola, agregando un montón de características nuevas. Llama a algunos amigos y disfruta de una ola funky de pura nostalgia, ayudando a ToeJam y Earl a regresar al planeta. Funkotron. ”

Al mismo tiempo que se anunció ToeJam & Earl: Back in the Groove, los juegos gratuitos de hoy, 6 de octubre de 2022, Rising Hell y Slain: Back From Hell, estuvieron disponibles en Epic Game Store.