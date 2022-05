Entre risas y bromas realmente parece Sony Game Pass – Nerd4.life

Juegas el primer dia si o no? ¿Sacrificarías inversiones poniéndolas ahí? ¿Es un modelo sostenible? Toda la charla que se derritió como la nieve al sol cuando vimos la variedad de niveles premium y adicionales de Playstation Plus Que se parece, entre risas y bromas, a juego de arcade desde sony por cantidad y calidad.

Los juegos incluidos en el catálogo de PlayStation Plus en los planes Extra y Premium son muchos y muy bonitos. exactamente lo contrario, Tal vez son demasiados y demasiado hermosos.: Al parecer, la compañía japonesa ha querido abordar de una forma muy atrevida el debut de su nuevo servicio de suscripción, que estará disponible en Europa a partir del 23 de junio.

Si está suscrito a Pase de juegos de Xbox Definitivamente conoces la sensación de navegar por el catálogo del servicio y encontrarte murmurando que hay demasiado y que nunca podrás jugarlo todo, incluso si los videojuegos son un mundo relativamente nuevo para ti.

Es posible que te hayas ‘apagado para dar un paseo’, hayas perdido interés después de Xbox 360 y/o PS3, por una razón u otra no hiciste tiempo para la última generación de consolas y ahora te encuentras viviendo un período. mayor abundancia Residencia en Mayor comodidad Siempre para los fans de este medio.



Demon’s Souls está en el catálogo Extra y Premium de la nueva PlayStation Plus

Lejos de una retórica puramente cuantitativa, que fácilmente podría verse eclipsada, la nueva PlayStation Plus abre una serie de juegos de gran calado: de Demon’s Souls a Returnal, de Death Stranding a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, de Ghost of Tsushima a Assassin ‘Creed Valhalla, solo hablando de producciones ps5.

Después de eso, hay muchas primeras fiestas para ps4De Days Gone a Bloodborne, de God of War a Horizon Zero Dawn, de Shadow of the Colossus a The Last Guardian, de The Last of Us Remastered a toda la saga Uncharted, y eso sin contar los clásicos del streaming reservados en exclusiva a los Nivel premium.



God of War, Kratos se enfrenta a un gran oponente

Así es: las últimas exclusivas como Horizonte prohibido oesteY gran turismo 7 Y Ratchet y Clank: Rift Apartpero evidentemente llegarán en algún momento: no el día uno, como se ha dicho en repetidas ocasiones, pero los títulos de PlayStation Studios serán una parte importante de ese catálogo.

Entonces, sí, nos hemos dicho repetidamente que la nueva PlayStation Plus no será comparable con Xbox Game Pass, pero al menos al principio, la alineación será francamente intimidante y, en particular, parece que el jugador promedio no le teme. comparación. ¿Seguiremos con este contenido? Creemos que es poco probable, pero en este punto todo es posible.

¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se compara la nueva PlayStation Plus con Xbox Game Pass? ¿No tener un día exclusivo es una restricción importante? Vamos a hablar acerca de.

Parliamone es una columna de opinión diaria que proporciona un punto de partida para la discusión sobre las noticias del día, un pequeño editorial escrito por un miembro del equipo editorial pero no necesariamente de la línea editorial Multiplayer.it.